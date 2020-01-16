Депутати чотирьох фракцій вимагають від Служби безпеки України (СБУ) не пускати до України російських виконавців, які відкрито підтримують анексію Криму, зокрема Валерія Сюткіна та Олександра Сєрова.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп від “ЄС” Володимир Ар’єв.

“40 депутатів з 4 фракцій і груп звернулись до СБУ не допускати в Україну подібних персонажів загалом, і зокрема громадян РФ, гастролерів Сєрова і Сюткіна, які вирішили, що можна одночасно вчиняти антиукраїнські дії та отримувати прибутки від концертів в Україні. Хай на Росії співають”, – зазначив Ар’єв.

Він також наголосив, що в разі бездіяльності СБУ, “концерти спокійно не пройдуть, що неважко передбачити”.

Як повідомляє видання “Крим.Реаліі”, на сайті палацу “Україна” був анонс концерту Олександра Сєрова.

“Побачити Олександра Сєрова своїми очима і почути його найвідоміші пісні можна буде 23 березня 2020 року на головній сцені країни!” – йдеться в повідомленні прес-служби палацу.

Але сьогодні цієї афіші вже немає:

Варто зазначити, що в листопаді 2017 року Сєров виступав у Сімферополі та Севастополі, після чого потрапив до бази “Миротворця”.

Також повідомлялося, що на сайті concert.ua з’явилася афіша концерту Валерія Сюткіна. Український ведучий і волонтер Сергій Притула в соцмережах написав: “Валєра Сюткін вважає, що Володимир Володимирович провів анексію Криму “блискуче”!!! Увага, знавці, питання: чи проведе Валерій свій концерт в Палаці “Україна”? Хвилина пішла!”.

На момент виходу публікації #Букви не знайшли афіші Сюткіна на сайті concert.ua.

І Сергій Притула також зніс свій пост:

У 2014 році Сюткін заявив, що анексія Путіним Криму є відновленням історичної справедливості.

“Історично, якщо сказати про Крим, там помилка була раніше, коли Микита Сергійович його з легкої руки привласнив. Як проведена операція Володимиром Володимировичем? Блискуче. Без крові, красиво, й історична справедливість взяла гору”, – сказав співак в інтерв’ю Гордону.