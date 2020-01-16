Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп від “ЄС” Володимир Ар’єв.
“40 депутатів з 4 фракцій і груп звернулись до СБУ не допускати в Україну подібних персонажів загалом, і зокрема громадян РФ, гастролерів Сєрова і Сюткіна, які вирішили, що можна одночасно вчиняти антиукраїнські дії та отримувати прибутки від концертів в Україні. Хай на Росії співають”, – зазначив Ар’єв.
Він також наголосив, що в разі бездіяльності СБУ, “концерти спокійно не пройдуть, що неважко передбачити”.
Як повідомляє видання “Крим.Реаліі”, на сайті палацу “Україна” був анонс концерту Олександра Сєрова.
“Побачити Олександра Сєрова своїми очима і почути його найвідоміші пісні можна буде 23 березня 2020 року на головній сцені країни!” – йдеться в повідомленні прес-служби палацу.
Але сьогодні цієї афіші вже немає:
Варто зазначити, що в листопаді 2017 року Сєров виступав у Сімферополі та Севастополі, після чого потрапив до бази “Миротворця”.
Також повідомлялося, що на сайті concert.ua з’явилася афіша концерту Валерія Сюткіна. Український ведучий і волонтер Сергій Притула в соцмережах написав: “Валєра Сюткін вважає, що Володимир Володимирович провів анексію Криму “блискуче”!!! Увага, знавці, питання: чи проведе Валерій свій концерт в Палаці “Україна”? Хвилина пішла!”.
На момент виходу публікації #Букви не знайшли афіші Сюткіна на сайті concert.ua.
І Сергій Притула також зніс свій пост:
У 2014 році Сюткін заявив, що анексія Путіним Криму є відновленням історичної справедливості.
“Історично, якщо сказати про Крим, там помилка була раніше, коли Микита Сергійович його з легкої руки привласнив. Як проведена операція Володимиром Володимировичем? Блискуче. Без крові, красиво, й історична справедливість взяла гору”, – сказав співак в інтерв’ю Гордону.
- Служба безпеки України заборонила всім трьом учасницям російської групи “Воровайки” в’їзд на територію України.