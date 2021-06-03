Про це повідомляють #Букви.
Йдеться про проєкт закону № 5155, який підтримали 255 нардепів.
Його ініціатором є президент Володимир Зеленський.
Документ № 5155 входить до пакету президентських законопроєктів “щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету” (амністії капіталів).
Йдеться про надання можливості тим, хто десятиліттями не сплачували податки з доходів, легалізувати їх (так звана “нульова декларація”).
Законопроєкт № 5155 передбачає звільнення фізичних осіб, які подали одноразову (спеціальну) добровільну декларацію, від відповідальності за порушення валютного законодавства.
Документ має сприяти “забезпеченню передумов для проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів, що дасть змогу створити стимули для виведення з тіні доходів”.
- Раніше тодішній голова Державної податкової служби Сергій Верланов заявляв, що вважає справедливою відсоткову ставку на податкову амністію в розмірі 9 – 10%.
- Законопроєкти щодо податкової амністії мали презентувати ще навесні 2020 року.
- У 2020 році Комітет виборців України зарахував податкову амністію до невиконаних обіцянок Зеленського.