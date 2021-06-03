Верховна Рада України ухвалила сьогодні в другому читанні та в цілому один із президентських законопроєктів, що стосується податкової амністії капіталів.

Про це повідомляють #Букви.

Йдеться про проєкт закону № 5155, який підтримали 255 нардепів.

Його ініціатором є президент Володимир Зеленський.

Документ № 5155 входить до пакету президентських законопроєктів “щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету” (амністії капіталів).

Йдеться про надання можливості тим, хто десятиліттями не сплачували податки з доходів, легалізувати їх (так звана “нульова декларація”).

Законопроєкт № 5155 передбачає звільнення фізичних осіб, які подали одноразову (спеціальну) добровільну декларацію, від відповідальності за порушення валютного законодавства.

Документ має сприяти “забезпеченню передумов для проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів, що дасть змогу створити стимули для виведення з тіні доходів”.