Верховна Рада України повторно підтримала законопроєкт, який повертає покарання у вигляді позбавлення волі за брехню в деклараціях. Документ був проголосований із пропозиціями президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Йдеться про проєкт закону № 4651. Він був підтриманий ВР у другому читанні 3 червня.

Документ ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Проте під час розгляду в другому читанні в законопроєкт внесли суперечливі поправки. Через це його ветував Володимир Зеленський та повернув до парламенту із своїми пропозиціями.

Про які поправки йдеться?

Законопроєктом № 4651 вносяться зміни до двох статей Кримінального кодексу України: 366-2 (“Декларування недостовірної інформації”) та 366-3 (Неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).

Вказаними змінами було встановлено кримінальну відповідальність (до двох років позбавлення волі) за декларування недостовірної інформації. Таке ж покарання спочатку передбачалося і за неподання декларації. Однак все змінили поправки нардепів від “Слуги народу”.

Під час розгляду законопроєкту в другому читанні нардепи підтримали дві поправки “слуг народу”: №50 Ігоря Фріса та №59 Олексія Ковальова.

Перша дозволяє декларантам ухилятися від декларування майна членів сім’ї, навіть якщо вони знають про наявність цього майна. Тобто поправка №50 унеможливила покарання за брехню щодо майна родичів.

Більш того, зазначати майно, яким користується чи володіє член родини декларанта, пропонується лише якщо сам “член сім’ї подав відомості про такі об’єкти” декларанту. Досі декларант повинен був вказати усю відому йому інформацію щодо майна.

Друга поправка №59 скасувала покарання у вигляді позбавлення волі терміном на два роки за умисне неподання декларацій. За неподання декларації в проголосованому законі було передбачено лише обмеження волі.

Що сьогодні ухвалила Верховна Рада?

За проєкт закону № 4651 із пропозиціями Зеленського сьогодні проголосували 315 нардепів.

Було внесено зміни до ст. 366-3 Кримінального кодексу України і повернуто покарання у вигляді позбавлення волі за умисне неподання декларацій.

Так, за таке порушення передбачено: обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на строк на один рік (а також штраф до 51 000 гривень та громадські роботи на 150-240 годин).

Також було скасовано поправку, яка дозволяла уникнути декларування оформленого на родичів майна, посилаючись на те, що родичі не повідомили про таке майно.