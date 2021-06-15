Народні депутати від фракції "Голосу" допомогли сьогодні включити до розгляду у Верховній Раді скандальні законопроєкти про застосування закону про мову в кіно. Згодом нардепи назвали це "прикрою помилкою".

Йдеться про проєкт постанови № 4690-16 “Про внесення змін до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання”.

Цим документом, серед іншого, були включені до порядку денного ВР законопроєкти №5554 та №5554-1, якими пропонується відтермінувати обов’язкове озвучення (дублювання) фільмів українською мовою через карантин.

За проєкт постанови № 4690-16 проголосували 227 нардепів: з них 212 – від “Слуги народу”, 10 позафракційних та 5 депутатів від “Голосу”.

Відтак, якби нардепи від фракції “Голосу” не дали голосів, постанова не була б прийнята. Як відомо, для ухвалення необхідно мінімум 226 голосів (а у “слуг” і позафракційних разом було 222 голоси). Серед нардепів від “Голосу”, які підтримали постанову: голова партії Кіра Рудик, заступник голови фракції Роман Костенко, голова фракції Ярослав Железняк, нардепи Ярослав Рущишин та Андрій Осадчук.

Варто зазначити, що під час обговорення постанови № 4690-16 у “Європейській Солідарності” попереджали, що цей документ включить до розгляду законопроєкти щодо української мови в кіно.

Попри це, депутати від “Голосу” за постанову проголосували.

Через деякий час вказані нардепи вирішили відкликати свої голоси, а інцидент з голосуванням назвали “прикрою помилкою”.

“Надійшли заяви від народних депутатів фракції “Голосу”, які просять зарахувати їхні голоси як “проти” щодо проєкту постанови №4690-16″, – оголосив на засіданні ВР перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Ярослав Железняк прокоментував інцидент із голосуванням на своїй сторінці в Facebook, запевнивши, що він та його колеги “категорично проти законопроєкту 5554”.

“Мушу визнати, що сьогодні в залі відбулася прикра помилка. В ході голосування за порядок денний сесії, серед 29 законопроєктів був і поганий законопроєкт №5554 щодо змін про застосування закону про мову в сфері кіно. Наголошую, що: я і мої колеги категорично проти цього законопроєкту 5554. І минулого разу голосували червоною кнопкою. І будемо проти нього. Це постанова про включення в порядок денний. Окрім цього ганебного закону, там є інші важливі зміни. Наприклад, закон про територіальну оборону. І наші законопроєкти теж. Найкращим варіантом було б провалити постанову, а після цього, вилучивши законопроєкт 5554, всі інші закони включити в порядок денний”, – зазначив Железняк.

Він уточнив, що “відповідні постанови про відкликання голосів вже подані” ним та його колегами по “Голосу”. Железняк визнав, що “це не допоможе юридично”, проте “відображає позицію”.

Так, процедури відкликання голосів народних депутатів згідно із регламентом ВР не існує. Для скасування закону чи постанови потрібна відповідна постанова парламенту.

“Що стосується самих законів, то їх включення в порядок денний не є етапом прийняття закону, хоча звичайно дає більше можливостей маніпулювати цим. Я особисто і всі наші колеги будуть виступати категорично проти 5554. А блокувати закони ми точно вміємо. Ще раз прошу вибачення у колег за помилку… Буду відпрацьовувати блокуючі закони на всіх етапах”, – пообіцяв Железняк.

Пресслужба “Голосу” також випустила заяву з приводу інциденту.

Там поінформували, що “Голос” “відкликає свої голоси за включення до порядку денного законопроєктів 5554, 5554-1 про застосування закону про мову в кіно”. Голоси відкликали Роман Костенко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин, Андрій Осадчук.

У політсилі наполягають, що голосування нардепів було помилкою, “адже законопроєкти з’явилися в останній момент”, і “серед 29 законопроєктів був і контроверсійний законопроєкт 5554”.

“Це постанова про включення в порядок денний. Окрім цього ганебного закону, там є інші важливі зміни. Наприклад, закон про територіальну оборону і інші законопроєкти “Голосу”. Найкращим варіантом було б провалити постанову, а після цього, вилучивши законопроєкт 5554, всі інші закони включити в порядок денний. Включення в порядок денний не є прийняттям рішення по суті закону. Рішення було внесено з порушенням Регламенту. “Голос” не підтримає жодних ініціатив, покликаних поставити під сумнів закони про українську мову”, – запевнили в політсилі.

Про що законопроєкти “слуг народу” №5554 і №5554-1?

Законопроєкт №5554 ініціювали депутати від “СН” Микита Потураєв та Євгенія Кравчук. Він стосується змін до мовного закону.

Вказана стаття передбачає, що “мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова”, тобто українська.

У “Слузі народу” пропонували відкласти до завершення карантину набуття чинності нормою, що “мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова”, тобто українська.

“Частина шоста статті 23 цього закону (про мову, – ред.) набирає чинності через два місяці від дня скасування карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”, – йдеться в тексті законопроєкту.

Свою пропозицію “слуги” аргументували “негативним впливом карантину на діяльність теле- та кіновиробників”.

1 червня у Верховній Раді не вистачило голосів для включення до порядку денного цього документа.

Законопроєкт №5554-1 ініціював ще один нардеп-“слуга” Олександр Санченко.

Він пропонує, щоб норма про обов’язкову українську мову в кіно набрала чинності ще через рік, але “не раніше ніж через два місяці з дня прийняття рішення про скасування карантину”.

Свою ініціативу Санченко також аргументував необхідністю “підтримки вітчизняних виробників теле- та кінопродукції, організаторів культурно-мистецьких заходів в період встановлення карантину”.

Проте в “Слузі народу” не полишають спроб змінити норми мовного закону. Як нещодавно зазначав народний депутат від “Європейської Солідарності” Микола Княжицький, нардепи-“слуги” хочуть внести зміни до закону про українську мову й загалом вивести з-під його дії телебачення.

За даними Княжицького, сьогодні о 16:00 “слуги народу” знову збирають комітет.

“Хочуть повернути дозвіл на російські серіали без перекладу і політичну агітацію російською мовою. Попри усю політичну “тріскотню” судити треба за діями. А за діями вони готують капітуляцію. Навіщо інакше дозволяти російські серіали і вибори російською? У “Слугах” є різні люди. Ясно, що частині з них залишитися назавжди зрадниками України в очах виборців, та й власних дітей не дуже хочеться. Вчора їх переконували підтримувати знищення Закону про українську мову, казали: все не так, все добре! Лише не могли пояснити, навіщо викидати із Закону про мову норму про мову фільмів, серіалів і пролітичної агітації”, – наголосив Княжицький.

Нардеп не відкидає того, що це ініціатива безпосередньо президента Володимира Зеленського.

“Загалом я схильний вірити тим, хто стверджує , що це ініціатива безпосередньо Зеленського. Мовляв, засновані ним компанії і далі торгують з Росією, а створені за російські гроші продукти хочеться втюхати ще й українцям. Так, це правда. Але я переконаний, що поступове знищення Закону про мову це елемент поступового знищення України”, – зазначив Княжицький.