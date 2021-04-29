Народні депутати від “Опозиційної платформи - За життя” (ОПЗЖ) пообідали у японському закладі, який назвали “корчмою Рабіновича”.

Про це повідомив журналіст Андрій Дзиндзя у Facebook.

Зокрема, йому вдалося сфотографувати фрагменти листування у фракційному чаті ОПЗЖ. Так, користувач з нікнеймом Рабінович В. З. (ймовірно, нардеп від Рабінович Вадим Зіновійович, – ред.) запросив колег на японський обід.

“Сьогодні японський обід о 12:00 в японській корчмі Рабіновича”, – написав він.

Очевидно, трапеза народних обранців вже відбулася.

Водночас журналіст зазначив, що в ОПЗЖ є свій ресторан “Велюр”, натякаючи на скандал навколо закладу “слуги” Миколи Тищенка, який працював попри локдаун.

У вівторок, 27 квітня, народний депутат від “Слуги народу” Євген Петруняк під час засідання Верховної Ради знову розглядав на телефоні фото голих жіночих грудей.

Нагадаємо, що у грудні минулого року #Букви вже ловили нардепа Петруняка за таким же заняттям. Тоді він також розглядав на телефоні фото голих жіночих грудей.

Інцидент стався під час виступу нардепа від “Опозиційної платформи – За життя” Григорія Мамки, якого як раз показували під час трансляції. У кадр потрапив і Петруняк з телефоном, на екрані якого був знімок оголених грудей жінки.