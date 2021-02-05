У Верховній Раді сталася сутичка через пропозицію депутата Романа Лозинського від партії "Голос" не пускати працівників “112 Україна”, NewsOne та Zik до парламенту.

Про це повідомляють #Букви.

Зазначимо, що свій виступ Лозинський почав емоційно з випаду в бік нардепів від “Опозиційної платформи — За життя” (ОПЗЖ).

“Колеги, ви чули позавчора сморід у цьому залі? А! Це підгоряло у проросійських народних депутатів, колишніх регіоналів, яких вже давним-давно не повинно було бути в цьому залі. Підгоряло через те, що РНБО прикрила помийки, які займалися пропагандою – Zik, NewsOne, 112-й канал”, – сказав Лозинський.

Очевидно, ця репліка не сподобалася нардепам від ОПЗЖ, тож вони зібралися біля трибуни на чолі з Олегом Волошиним.

“Рашизм не повинен проходити на третій поверх нашого парламенту, адже попри те, що прикрили брудні помийки російської пропаганди, вони досі підіймаються на третій поверх. Досі там працюють так звані журналісти, які борються за свободу слова”, – резюмував Лозинський.

Тоді біля трибуни зібралося кілька десятків нардепів. Вони гучно сперечалися та штовхали один одного. Однак ця атмосфера не вплинула на виступ Лозинського.

Він звинуватив заблоковані канали у “підігруванні ворогу” та нагадав про телемости з російськими каналами, а також виступи Азарова та Портнова.

“Зробили перший крок – закрили російські помийки пропаганди, маємо зробити другий крок – їх в українському парламенті не повинно бути. Рашизм не пройде”, – підсумував Лозинський.

Після виступу нардепи ще трохи поштовхалися та посперечалися, але до бійки не дійшло. Народні обранці повернулися на робочі місця на вимогу віцеспікера Руслана Стефанчука.