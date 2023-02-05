Народні депутати від фракції "Слуга народу" вирішили проголосувати за звільнення міністра оборони Олексія Резнікова, а також міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна вже на найближчому засіданні.

Про це повідомила депутатка від “Слуги народу” Мар’яна Безугла у Facebook.

Вона зазначила, що відбулось закрите засідання фракції “Слуга народу”, на якому і погодили рішення.

Без деталей: безпекова ситуація в Україні, дії РФ

обмеження виїзду за кордон

робота фракції в 2023 році

кадрові ротації в уряді. МОУ і Мінстратегпром звільняємо. Подаються на постійних керівники СБУ та МВС”, – мовиться у дописі Безуглої.

Звільнення мають відбутися вже на найближчому засіданні, нових очільників мають призначити через одне засідання.

Раніше нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк також зазначав щодо підготовки кадрових рішень у відомствах.

Зауважимо, інформація щодо ймовірного звільнення міністра оборони поширилась на тлі корупційного скандалу у Міноборони відносно закупівель продуктів для ЗСУ за завищеними цінами.