Про це повідомила депутатка від “Слуги народу” Мар’яна Безугла у Facebook.
Вона зазначила, що відбулось закрите засідання фракції “Слуга народу”, на якому і погодили рішення.
Без деталей:
- безпекова ситуація в Україні, дії РФ
- обмеження виїзду за кордон
- робота фракції в 2023 році
- кадрові ротації в уряді.
МОУ і Мінстратегпром звільняємо. Подаються на постійних керівники СБУ та МВС”, – мовиться у дописі Безуглої.
Звільнення мають відбутися вже на найближчому засіданні, нових очільників мають призначити через одне засідання.
Раніше нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк також зазначав щодо підготовки кадрових рішень у відомствах.
Зауважимо, інформація щодо ймовірного звільнення міністра оборони поширилась на тлі корупційного скандалу у Міноборони відносно закупівель продуктів для ЗСУ за завищеними цінами.
- В українських ЗМІ поширилася інформація, що Міністерство оборони підписало контракт на закупівлю продуктів, де деякі з них коштують дорожче, аніж у супермаркетах. Відомство назвало інформацію введенням в оману та маніпуляцією.
- Директора департаменту закупівель Міністерства оборони України Богдана Хмельницького звільнили на тлі скандалу щодо закупівлі продуктів для харчування українських військових за завищеними цінами.
- Глава Міноборони України Олексій Резніков прокоментував поширену інформацію про закупівлю харчових продуктів для ЗСУ нібито за завищеними цінами.