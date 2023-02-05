Про це повідомила депутатка від “Слуги народу” Мар’яна Безугла у Facebook.

Вона зазначила, що відбулось закрите засідання фракції “Слуга народу”, на якому і погодили рішення.

Джерело: Facebook/Мар’яна Безугла

Без деталей:

  • безпекова ситуація в Україні, дії РФ
  • обмеження виїзду за кордон
  • робота фракції в 2023 році
  • кадрові ротації в уряді.

МОУ і Мінстратегпром звільняємо. Подаються на постійних керівники СБУ та МВС”, – мовиться у дописі Безуглої.

Звільнення мають відбутися вже на найближчому засіданні, нових очільників мають призначити через одне засідання.

Раніше нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк також зазначав щодо підготовки кадрових рішень у відомствах.

Зауважимо, інформація щодо ймовірного звільнення міністра оборони поширилась на тлі корупційного скандалу у Міноборони відносно закупівель продуктів для ЗСУ за завищеними цінами.