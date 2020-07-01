Народні депутати фракції "Європейська Солідарність" заявили судді про вчинення прокурором злочину у вигляді звинувачення нардепів в залежності від п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

В ході засідання суду щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України Петру Порошенку прокурори попросили долучити до матеріалів розслідування документи про вплив глави “Європейської солідарності” на нардепів партії.

“Встановлено, що Петро Порошенко, перебуваючи на посаді голови фракції політичної партії” Європейська солідарність “, маючи вплив на народних депутатів політичної партії …”, – заявили прокурори.

Нардепи обурилися і відповіли, що вони абсолюно незалежні і це неповага до виборців партії.

“Шановний пане суддя, ми хочемо свідчити про нашу незалежність. Ви прекрасно знаєте, що якщо зараз прокурори кажуть про залежність депутатів – це значить тиск на нас. Це злочин. Потім Петру Порошенко ще пред’являть тиск на народних депутатів, як на Семочко? Це що таке відбувається? Ми висловлюємо протест”, – заявила співголова фракції “ЄС” Ірина Геращенко.

Нардепи закликали суддю зафіксувати їх заяву про вчинення злочину представником Генпрокуратури.

“26 народних депутатів України заявляють, що тільки що у вашій присутності було скоєно злочин. Ми заявляємо про злочин. Представники Генпрокуратури тільки що звинуватили політичну опозиційну фракцію, 26 нардепів, ніби на нас тисне і що ми в залежності від Петра Порошенка. Ми давали присягу народу України, українським виборцям. Ми присягали на вірність Україні. Ми служимо народу України. На нас не чиниться тиск. В цьому залі ми знаходимося з нашої волі”, – підкреслила Геращенко.

Нардепи відзначили, що сьогодні внесуть заяву до Єдиного державного реєстру та проситимуть розслідування.