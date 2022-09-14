Про це повідомив народний депутат України від фракції “Європейська Солідарність” Володимир В’ятрович.
Він наголосив, що люди, завдяки яким Україна повстала як незалежна держава, повинні отримувати гідні пенсії.
Нардеп пригадав, що у 2015 році було ухвалено Закон “Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті”.
Однак з того часу питання гідних соціальних гарантій для осіб, які у XX столітті через свою боротьбу були ув’язнені, досі не вирішилось.
“Досі типовою є ситуація, коли борці за незалежність, які пережили роки комуністичних таборів, живуть у бідності. Їхні пенсії значно нижчі за пенсії їхніх катів – колишніх суддів, прокурорів, працівників КГБ, МВС тощо, є значно вищими. Час нарешті покласти край цій несправедливості”, – зауважив В’ятрович.
Тому сьогодні, 14 вересня, десяток народних обранців з різних фракцій зареєстрували проєкт закону № 8032 “Про внесення змін до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (щодо борців за незалежність України у XX столітті)”.
“Цей документ передбачає встановлення пенсій за особливі заслуги реабілітованим борцям за незалежність України у XX столітті, які в часи СРСР були позбавлені волі. Я сподіваюся і комітет соціальної політики, і парламент в цілому без зволікань підтримають цей законопроєкт”, – резюмував нардеп.
- У Міністерстві фінансів України повідомили, що у держбюджеті на 2023 рік не буде передбачено підвищення мінімальної зарплатні.