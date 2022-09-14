У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону який передбачає встановлення пенсій за особливі заслуги реабілітованим борцям за незалежність України у XX столітті, які в часи СРСР були позбавлені волі.

Про це повідомив народний депутат України від фракції “Європейська Солідарність” Володимир В’ятрович.

Він наголосив, що люди, завдяки яким Україна повстала як незалежна держава, повинні отримувати гідні пенсії.

Нардеп пригадав, що у 2015 році було ухвалено Закон “Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті”.

Однак з того часу питання гідних соціальних гарантій для осіб, які у XX столітті через свою боротьбу були ув’язнені, досі не вирішилось.

“Досі типовою є ситуація, коли борці за незалежність, які пережили роки комуністичних таборів, живуть у бідності. Їхні пенсії значно нижчі за пенсії їхніх катів – колишніх суддів, прокурорів, працівників КГБ, МВС тощо, є значно вищими. Час нарешті покласти край цій несправедливості”, – зауважив В’ятрович.

Тому сьогодні, 14 вересня, десяток народних обранців з різних фракцій зареєстрували проєкт закону № 8032 “Про внесення змін до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (щодо борців за незалежність України у XX столітті)”.

“Цей документ передбачає встановлення пенсій за особливі заслуги реабілітованим борцям за незалежність України у XX столітті, які в часи СРСР були позбавлені волі. Я сподіваюся і комітет соціальної політики, і парламент в цілому без зволікань підтримають цей законопроєкт”, – резюмував нардеп.