Українські захисники Валерія Карпиленко та Андрій одружились у стінах маріупольського заводу "Азовсталь". Через три дні після одруження Андрій загинув.

Про це повідомили у пресслужбі Національної гвардії України.

Валерія Карпиленко (позивний “Нава”), захищаючи Маріуполь від російських окупантів, стала нареченою прикордонника Андрія.

Вже 5 травня, перебуваючи на “Азовсталі”, пара одружилась. Однак через три дні чоловік Валерії загинув і вона стала вдовою.

Валерія у соцмережах повідомила. що вони одружились у день заснування полку “Азов”.

“Просто зробили рапорт. Тут, під вибухами та обстрілами. Але це був такий щасливий день та щасливе фото…”, – поділилась захисниця.

На день одруження Андрій зробив для себе та Валерії обручки з фольги.

Після смерті чоловіка Валерія пообіцяла йому вибратись з оточеного заводу та прожити життя за них двох. Вона присвятила Андрію ці слова:

“Ти три дні був моїм законним чоловіком.

І цілу вічність ти — моє кохання.

Мій рідний, мій турботливий, мій мужній…

Ти був і є найкращий.

Мені лишилося твоє прізвище, твоя любляча родина і спогади про щасливий час разом”