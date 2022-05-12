Про це повідомили у пресслужбі Національної гвардії України.
Валерія Карпиленко (позивний “Нава”), захищаючи Маріуполь від російських окупантів, стала нареченою прикордонника Андрія.
Вже 5 травня, перебуваючи на “Азовсталі”, пара одружилась. Однак через три дні чоловік Валерії загинув і вона стала вдовою.
Валерія у соцмережах повідомила. що вони одружились у день заснування полку “Азов”.
“Просто зробили рапорт. Тут, під вибухами та обстрілами. Але це був такий щасливий день та щасливе фото…”, – поділилась захисниця.
На день одруження Андрій зробив для себе та Валерії обручки з фольги.
Після смерті чоловіка Валерія пообіцяла йому вибратись з оточеного заводу та прожити життя за них двох. Вона присвятила Андрію ці слова:
“Ти три дні був моїм законним чоловіком.
І цілу вічність ти — моє кохання.
Мій рідний, мій турботливий, мій мужній…
Ти був і є найкращий.
Мені лишилося твоє прізвище, твоя любляча родина і спогади про щасливий час разом”
- Нагадаємо, майор Сергій Волина, командир 36-ої окремої бригади морської піхоти створив акаунт у соцмережі Twitter для того, щоб звернутися до американського винахідника та підприємця Ілона Маска із закликом про допомогу.
- Також віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук повідомила, що українська сторона запропонувала росіянам вивезти поранених військовослужбовців з “Азовсталі” в обмін на полонених з РФ.
- Раніше боєць 2-го батальйону полку “Азов” закликав міжнародну спільноту допомогти пораненим військовослужбовцям, котрі перебувають на заводі «Азовсталь» у заблокованому місті Маріуполь.