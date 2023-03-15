Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Він опублікував відповідне фото на якому видно, як парамедикиня Аліна Михайлова дає в руки президентові шеврон.

З Дмитром попрощалися 10 березня у Києві. Тоді Зеленський передав матері загиблого українського захисника “Да Вінчі”, Оксані Коцюбайло відзнаку “Хрест бойових заслуг”, якою посмертно відзначили її сина.

У 2021 році президент нагородив Дмитра званням Героя України з врученням ордена “Золота Зірка” – за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Коцюбайло загинув 7 березня у бою з російськими загарбниками під Бахмутом.