Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
Він опублікував відповідне фото на якому видно, як парамедикиня Аліна Михайлова дає в руки президентові шеврон.
З Дмитром попрощалися 10 березня у Києві. Тоді Зеленський передав матері загиблого українського захисника “Да Вінчі”, Оксані Коцюбайло відзнаку “Хрест бойових заслуг”, якою посмертно відзначили її сина.
У 2021 році президент нагородив Дмитра званням Героя України з врученням ордена “Золота Зірка” – за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Коцюбайло загинув 7 березня у бою з російськими загарбниками під Бахмутом.
- 9 березня у селі Бовшів Івано-Франківської області відбулося прощання з бійцем 67-ї окремої механізованої бригади, комбатом Дмитром Коцюбайлом із позивним “Да Вінчі”.