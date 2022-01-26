У вівторок, 25 січня, дружина принца Чарльза прийняла у своєму домі гостей із притулку для жінок. Зустріч відбулась на честь 50-річчя з моменту відкриття першого у світі жіночого притулку в Чизвику.

Про це інформує американський журнал про знаменитостей People.

“На той час, багато із вас ще навіть не народились. Але ті, хто у 1971 році був поруч, добре пам’ятають, яким було життя жінок. І перш за все жінок, яким доводилось жити з домашнім насильством”, – звернулась до гостей герцогиня Корнуольська.

За словами Камілли, ще 50 років тому тема домашнього насильства над жінками була табу.

“Пів століття тому жертви домашнього насильства не мали ніякої підтримки. Не було ні телефонів довіри, ні консультацій. Не було куди піти. Не було законів, які б захищали їх від домашнього насильства. А найгірше – не було розуміння суспільства. Ця тема була табу: що відбулось вдома – залишається вдома”, – додала Камілла Паркер-Боулз.

Проте, коли був створений перший притулок для жінок, питання домашнього насильства почало заходити у свідомість людей, відзначила герцогиня. Люди почали розуміти, що насильство проти свого партнера – це неправильно і якщо жертва хоче піти, то вона отримає допомогу суспільства.