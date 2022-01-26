Про це інформує американський журнал про знаменитостей People.
“На той час, багато із вас ще навіть не народились. Але ті, хто у 1971 році був поруч, добре пам’ятають, яким було життя жінок. І перш за все жінок, яким доводилось жити з домашнім насильством”, – звернулась до гостей герцогиня Корнуольська.
За словами Камілли, ще 50 років тому тема домашнього насильства над жінками була табу.
“Пів століття тому жертви домашнього насильства не мали ніякої підтримки. Не було ні телефонів довіри, ні консультацій. Не було куди піти. Не було законів, які б захищали їх від домашнього насильства. А найгірше – не було розуміння суспільства. Ця тема була табу: що відбулось вдома – залишається вдома”, – додала Камілла Паркер-Боулз.
Проте, коли був створений перший притулок для жінок, питання домашнього насильства почало заходити у свідомість людей, відзначила герцогиня. Люди почали розуміти, що насильство проти свого партнера – це неправильно і якщо жертва хоче піти, то вона отримає допомогу суспільства.
“За ці 50 років ми досягли великого прогресу у цьому питанні. Але навіть сьогодні 25% жінок в Англії та Уельсі стають жертвами домашнього насильства. Тому робота благодійних організацій, на жаль, залишається необхідною і надалі”, – зазначила у своїй промові герцогиня.
- Нагадаємо, що правоохоронці в Україні протягом 2021 року отримали 326 тисяч звернень про домашнє насильство. У порівнянні з минулим роком це на понад 100 тисяч звернень більше.
- Також Європейський союз закликає Україну до ратифікації Стамбульської конвенції щодо запобігання насильству щодо жінок.