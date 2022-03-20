Відповідний уривок свого шоу він опублікував у Twitter.
“Нарешті у США з’явився президент, якого люблять усі, а його рейтинг довіри сягає небес. Це президент України, аже все ж”, – пожартував комік.
Він додав, що Зеленський – комік, “один із нас”, але зараз він найвідоміший комік у світі. Білл Мар відзначив виступи президента Україн.
“Як чудово, що він навів аргументи на користь військової допомоги, демократії та порівняв напад на його країну з Перл-Гарбором. У цього хлопця неймовірна енергія”, – констатував ведучий.
Finally, America has a president everybody loves with a sky-high approval rating. It's the president of #Ukraine. But still. pic.twitter.com/8xawsWlkEx
— Bill Maher (@billmaher) March 19, 2022
- Нагадаємо, 23 березня президент України Володимир Зеленський виступить перед парламентом Японії. Лідер України встиг виступити зі зверненнями до Конгресу США, парламентарів Канади, Великої Британії, Польщі та німецького Бундестагу.