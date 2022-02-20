Відповідні заяви Петра Порошенка опубліковані на сайті “Європейської Солідарності”.
П’ятий президент вважає слова Володимира Зеленського дуже важливими, адже вони свідчать про те, що чинний президент нарешті усвідомив, що загроза вторгнення з боку РФ дійсно висока.
“Дуже важливо, що в Мюнхені я почув слова Зеленського, добрі слова. Вони значать лише одне: після 4 місяців неприйняття нашої позиції, позиції світових партнерів, іноземних журналістів про те, що загроза російського вторгнення зростає, нарешті вони відкинули рецепт фільму “Не дивися вгору”, подивилися і побачили зло, що наближається”, – заявив політик.
Петро Порошенко нагадав, що протягом чотирьох місяців чинна влада ігнорувала попередження політиків (вітчизняних й іноземних), журналістів і військових – і за цей час, витрачений на заперечення, можна було підготуватися до агресії.
“Ми мали 4 місяці укріплювати обороноздатність держави, фінансувати нашу армію. Після того, як були звинувачені всі – від наших партерів Байдена і Джонсона, що вони розганяють паніку і перешкоджають інвестиціям України, і завершуючи тим, що CNN, Reuters, Washington Post “гірші, ніж кремлівські видання, бо вони брешуть”. Ще два дні тому це були слова лідера фракції Зеленського у Верховній Раді”, – нагадав Порошенко.
Він наголосив, що весь світ зараз повинен об’єднатися перед загрозою. П’ятий президент закликає союзників скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН і прийняти рішення ввести миротворців на окуповану частину Донбасу.
Також Петро Порошенко наголосив, що потрібно негайно збільшити фінансування Збройних Сил України – за це він пообіцяв боротися. П’ятий президент також наголосив, що потрібно забезпечити територіальну оборону фінансово, матеріально та професійними інструкторами.
“Українські військовослужбовці потребують збільшення грошового забезпечення. І стратегічні резерви, які порожні, треба було наповнювати чотири місяці. Територіальна оборона потребує і грошей, і приміщень, і зброї, і командирів для того, щоб кожне місто, кожне село, кожен квартал, кожен дім став пеклом для Росії, яка вторгнеться”, – заявив Порошенко.
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