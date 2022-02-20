П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що виступ президента України Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки був гарним і свідчить визнання дійсності.

Відповідні заяви Петра Порошенка опубліковані на сайті “Європейської Солідарності”.

П’ятий президент вважає слова Володимира Зеленського дуже важливими, адже вони свідчать про те, що чинний президент нарешті усвідомив, що загроза вторгнення з боку РФ дійсно висока.

“Дуже важливо, що в Мюнхені я почув слова Зеленського, добрі слова. Вони значать лише одне: після 4 місяців неприйняття нашої позиції, позиції світових партнерів, іноземних журналістів про те, що загроза російського вторгнення зростає, нарешті вони відкинули рецепт фільму “Не дивися вгору”, подивилися і побачили зло, що наближається”, – заявив політик.

Петро Порошенко нагадав, що протягом чотирьох місяців чинна влада ігнорувала попередження політиків (вітчизняних й іноземних), журналістів і військових – і за цей час, витрачений на заперечення, можна було підготуватися до агресії.

“Ми мали 4 місяці укріплювати обороноздатність держави, фінансувати нашу армію. Після того, як були звинувачені всі – від наших партерів Байдена і Джонсона, що вони розганяють паніку і перешкоджають інвестиціям України, і завершуючи тим, що CNN, Reuters, Washington Post “гірші, ніж кремлівські видання, бо вони брешуть”. Ще два дні тому це були слова лідера фракції Зеленського у Верховній Раді”, – нагадав Порошенко.

Він наголосив, що весь світ зараз повинен об’єднатися перед загрозою. П’ятий президент закликає союзників скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН і прийняти рішення ввести миротворців на окуповану частину Донбасу.

Також Петро Порошенко наголосив, що потрібно негайно збільшити фінансування Збройних Сил України – за це він пообіцяв боротися. П’ятий президент також наголосив, що потрібно забезпечити територіальну оборону фінансово, матеріально та професійними інструкторами.

“Українські військовослужбовці потребують збільшення грошового забезпечення. І стратегічні резерви, які порожні, треба було наповнювати чотири місяці. Територіальна оборона потребує і грошей, і приміщень, і зброї, і командирів для того, щоб кожне місто, кожне село, кожен квартал, кожен дім став пеклом для Росії, яка вторгнеться”, – заявив Порошенко.