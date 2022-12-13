У столиці засуджено до 5 років позбавлення волі відомого наркодилера, який збував кокаїн у нічних клубах столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, за підтримання публічного обвинувачення Печерською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок киянину за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів.

За даними слідства, чоловік збував наркотичні засоби, зокрема кокаїн, у нічних розважальних закладах столиці.

Зловмисника викрили під час чергового збуту. Надалі під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці також виявили наркотичні речовини.

У січні 2021 року прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно підозрюваного за ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України. Відповідно до результату судового розгляду прокурором повністю доведено вину в інкримінованих злочинах.

Бориспільський міськрайонний суд Київської області виніс обвинуваченому вирок, котрим призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Зауважимо, що мовитись про Юрія Чернецького, якого у Києві затримали за підозрою у збуті наркотиків. Інформацію підтвердила речниця Київської міської прокуратури у коментарі УП.

Тоді ж його дружина, співачка Інна Воронова оголосила про збір 4 мільйонів гривень, щоб внести їх як заставу.

У 2020 році Юрія Чернецького вже затримували за підозрою у продажу наркотиків. Тоді його відпустили під заставу у 2 млн грн. Чоловік володіє мережею барбершопів та є батьком п’ятьох дітей.

До шлюбу з Вороновою Чернецький вже мав стосунки. Його цивільною дружиною була блогерка Поліна Неня. Дочка депутата Луганської облради та власника птахофабрики збудувала кар’єру у медіа. У березні 2018 року київський бізнесмен Юрій Чернецький та телеведуча та мама трьох дітей Поліна Неня розійшлися.

Раніше він потрапляв у скандал із колишньою дружиною Поліною Ненею через дітей. Ще він зробив татуювання 7-річному синові без узгодження з матір’ю.