Відео з’явилося на YouTube-каналі Лероса.
Зокрема, Лазутін розповів, що друг дитинства президента, а нині голова Служби безпеки України Іван Баканов відповідав за корупційні схеми з відмивання грошей, у яких брав участь й чинний президент Володимир Зеленський та його колеги з “Кварталу”. У відео згадують гумориста Олександра Пікалова.
Давній бізнес-партнер президента та очільника СБУ Лазутін розповідає, як Зеленський використав свої зв’язки задля порятунку Баканова від тюрми. За його словами, у 2011 році глава СБУ разом з партнерами незаконно заволоділи державними гідроелектростанціями. Проти Баканова та його так званих партнерів відкрили кримінальне провадження. Однак Зеленський звернувся до тодішнього власника телеканалу “Інтер” Валерія Хорошковського, який на той час ще й очолював СБУ. Своєю чергою Хорошковський віддячив Зеленському за роки роботи на своєму каналі та “зам’яв” кримінальну справу Баканова.
Лазутін зазначив, що Баканов був справжнім професіоналом, який вміло планував та організовував “схематози” відмивання грошей для Хорошковського та його телеканалу.
“Ваня (Баканов, – ред.) робить їм схематоз. Хорошковський “валить гроші” по безналу…кешем не дає. Ваня робить їм послуги, туди-сюди: ми на Донецьк…а донецькі пацани, вони ж конкретні…в пакетахпривозять. Привезли 500 тисяч доларів у пакетах… Привожу до Сані (Бєляєва, – ред.), сидять Вова (Зеленський, – ред.), Серьога Шефір…” – каже Лазутін.
За його словами, тоді Зеленський та Шефір вперше побачили такі великі гроші.
Цікаво, що партнер Зеленського розповів про неабияку обізнаність президента та його найближчих соратників у наркотичних речовинах.
“Зараз вони вже розбирають по запаху не тільки купюри. Ще по запаху розбирають це … колумбійський чи коста-риканський (кокаїн, – ред.)”, – розповів Лазутін.
Нагадаємо, що нардеп Гео Лерос заявив, що за ним стежать працівники Служби безпеки України, та вимагає пояснень стосовно цього від президента Володимира Зеленського.
У п’ятницю, 26 лютого, Лерос навідався до глави Офісу президента Андрія Єрмака. Однак в кабінет потрапити не вдалося.
- В березні нардеп від “Слуги народу” Гео Лерос оприлюднив серію відео, як нібито брат глави ОПУ Андрія Єрмака – Денис Єрмак – “торгує” держпосади і обговорює кандидатів. Лерос звинуватив Єрмака в корупції і направив з цього приводу звернення до НАБУ.
- У червні Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України почати розслідування відносно брата керівника Офісу Президента — Дениса Єрмака через згадані записів.
- Одночасно Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за 4 статтями проти Лероса. 3 квітня його викликали на допит.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак просив генпрокурора Ірину Венедіктову “об’єктивно і не затягуючи” розібратися в справі про публікації компрометуючих відеозаписів проти його брата нардепом Гео Лерос.
- Народному депутатові від “Слуги народу” Гео Леросу підпалили автівку.
- 1 вересня під час виступу перед парламентом, після якого його виключили з фракції “Слуги народу”, Лерос пригадав підпал свого авто і заявив: “Виклик я приймаю та нікому це не пробачу”.
- 9 вересня юридична компанія “Міллер”, яка представляє нардепа заявила, що вимагає від поліції допитати Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського у справі щодо підпалу авто Лероса.
- 30 вересня Гео Лерос заявив, що нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко обговорював підготовку нападу на нього в розмовах з ексдепутатом Київради Денисом Комарницьким.