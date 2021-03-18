Народний депутат України Гео Лерос опублікував розмову з бізнес-партнером президента Володимира Зеленського Геннадієм Лазутіним. На відео він розповідає про участь чинного гаранта у корупційних схемах.

Відео з’явилося на YouTube-каналі Лероса.

Зокрема, Лазутін розповів, що друг дитинства президента, а нині голова Служби безпеки України Іван Баканов відповідав за корупційні схеми з відмивання грошей, у яких брав участь й чинний президент Володимир Зеленський та його колеги з “Кварталу”. У відео згадують гумориста Олександра Пікалова.

Давній бізнес-партнер президента та очільника СБУ Лазутін розповідає, як Зеленський використав свої зв’язки задля порятунку Баканова від тюрми. За його словами, у 2011 році глава СБУ разом з партнерами незаконно заволоділи державними гідроелектростанціями. Проти Баканова та його так званих партнерів відкрили кримінальне провадження. Однак Зеленський звернувся до тодішнього власника телеканалу “Інтер” Валерія Хорошковського, який на той час ще й очолював СБУ. Своєю чергою Хорошковський віддячив Зеленському за роки роботи на своєму каналі та “зам’яв” кримінальну справу Баканова.

Лазутін зазначив, що Баканов був справжнім професіоналом, який вміло планував та організовував “схематози” відмивання грошей для Хорошковського та його телеканалу.

“Ваня (Баканов, – ред.) робить їм схематоз. Хорошковський “валить гроші” по безналу…кешем не дає. Ваня робить їм послуги, туди-сюди: ми на Донецьк…а донецькі пацани, вони ж конкретні…в пакетахпривозять. Привезли 500 тисяч доларів у пакетах… Привожу до Сані (Бєляєва, – ред.), сидять Вова (Зеленський, – ред.), Серьога Шефір…” – каже Лазутін.

За його словами, тоді Зеленський та Шефір вперше побачили такі великі гроші.

Цікаво, що партнер Зеленського розповів про неабияку обізнаність президента та його найближчих соратників у наркотичних речовинах.

“Зараз вони вже розбирають по запаху не тільки купюри. Ще по запаху розбирають це … колумбійський чи коста-риканський (кокаїн, – ред.)”, – розповів Лазутін.

Нагадаємо, що нардеп Гео Лерос заявив, що за ним стежать працівники Служби безпеки України, та вимагає пояснень стосовно цього від президента Володимира Зеленського.