Леонід Кравчук, новий голова делегації у Тристоронній контактній групі по Донбасу, провів першу зустріч з командою. На ній був присутній перший прем'єр Вітольд Фокін.

Про це повідомив у Facebook представник окремих районів Донеччини у делегації, журналіст Сергій Гармаш.

Як повідомлялося раніше, 30 липня президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Леоніда Кравчука головою української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) на переговорах по Донбасу. Вже 31 липня Кравчук заявив, що до складу делегації може увійти перший прем’єр України (1990-1992) Вітольд Фокін.

У понеділок. 3 серпня, відбулася перша зустріч нового голови з делегацією. На ній був присутній і Фокін, але учасникам зустрічі не було роз’яснено, яким є його статус у групі.

“Три години тривала зустріч нашої делегації в Мінській ТКГ з Кравчуком. З ним прийшов і Вітольд Фокін. У якому статусі — незрозуміло, але зі слів Єрмака я зрозумів, що йому теж пропонують увійти в ТКГ, проте він ще не прийняв рішення”, — зазначив Гармаш.

У поведінці Фокіна учасника зустрічі здивувала лексика, яку він використовував для позначення мешканців Донецької та Луганської областей.

“Ось Вітольд Павлович мене здивував. Давно я не чув у своєму оточенні вираження “народ Донбасу”. Видно, що він багато дивиться телевізор… Було враження, що експрем’єр приїхав не з хутора під Києвом, а з окупованої території. Але це теж корисно. Головне, що він був щирий у своєму переживанні за людей і за країну, все інше (якщо він погодиться працювати в делегації) зітреться суворою реальністю небажання Москви ні на які компроміси”, — додав журналіст.

Загалом зустріч, за словами Гармаша, була присвячена знайомству, нового очільника вводили в курс поточних справ по підгрупах. Ось яким було враження учасника зустрічі про нового керівника делегації: