У коментарі журналістам "Схем" представники ССО (Сил спеціальних операцій) заявили, що були ініціаторами виїзду за кордон обвинуваченого в корупції депутата Київради Владислава Трубіцина. Народна депутатка від партії "ЄС" Ірина Фріз переконана, що це є лише прикриттям і паплюженням ССО.

Джерело: Ірина Фріз у Facebook.

Депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин, якому САП та НАБУ висунули обвинувачення за фактом хабарництва та який двічі не прийшов на засідання Вищого антикорупційного суду, 13 травня виїхав за кордон у напрямку Польщі за сприяння очільника Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки на підставі листа, адресантом якого виявився глава Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Ірина Фріз відреагувала на інформацію, що представники ССО були ініціаторами виїзду за кордон Трубіцина. Вона згадала, що очолювала робочу групу, що працювала над створенням Сил Спеціальних Операцій. Тоді вони брали за зразок ССО США.

І зараз українські захисники ССО проводять ризиковані, таємні та складні спецоперації на лінії фронту та в тилу ворога, завдаючи значної шкоди ЗС РФ.

Фріз акцентувала на своїх емоціях від новини, що Трубіцин виїхав за кордон з прохання ССО. Вона переконана, що це лише прикриття чинної влади:

“Як та, яку називали “мамою ССО”, я розлючена тим, як окремі особи, які не зробили для держави нічого, паплюжать ім’я підрозділів ССО, прикриваючись їх авторитетом. Корупціонер Трубіцин виїхав за кордон, щоб уникнути покарання за свої корупційні злочини”.

За словами нардепки, влада повинна запросити екстрадицію Владислава Трубіцина та публічно провести процес і притягнути до відповідальності.

“Народ України має дізнатися імена всіх покровителів Трубіцина. Мені не зрозуміла позиція Командувача ССО ЗСУ, який дав згоду включити корупціонера у список осіб для виїзду за кордон, спаплюживши честь бути керівником елітного підрозділу. Хочу почути офіційних пояснень”, – заявила Ірина Фріз.