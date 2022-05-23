Президент США Джо Байден написав текст у культовий журнал про Володимира Зеленського, котрий увійшов до рейтингу 100 найвпливовіших людей 2022 року. Він зазначив, що коли Путін розпочав свою жорстоку війну проти України, та українцям потрібен був їхній лідер, слова Зеленського лунали світом: "президент тут".

Про це йдеться у журналі Time.

Американський президент зауважив, що у Зеленському народ України має лідера, гідного їхньої хоробрості та стійкості, оскільки громадяни по всій країні — власники магазинів і солдати, кравці та водії вантажівок — борються за свої домівки та свою свободу.

“Кожного разу, коли ми говоримо, я чую в голосі президента Зеленського невблаганну рішучість людини, яка глибоко вірить у свій обов’язок перед своїм народом і щодня виконує урочистий обов’язок вести свою націю у цю темну й важку годину”, – йдеться у тексті матеріалу.

За словами Байдена, народи вільного світу, натхненні прикладом президента Зеленського, є більш згуртованими, рішучішими та цілеспрямованими, ніж будь-коли останнім часом на його пам’яті.

Він наголосив, що за підтримки США та союзників Зеленський залишив свій слід в історії та довів світові, що Україна витримає, а її народ у кінцевому підсумку реалізує демократичне майбутнє, якого він давно бажав.

Окрім Зеленського, до рейтингу 100 найвпливовіших людей увійшов також головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. У рейтингу також президент США Джо Байден, глава Китаю Сі Цзіньпін, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Олаф Шольц і Путін.