Про це йдеться у журналі Time.

Американський президент зауважив, що у Зеленському народ України має лідера, гідного їхньої хоробрості та стійкості, оскільки громадяни по всій країні — власники магазинів і солдати, кравці та водії вантажівок — борються за свої домівки та свою свободу.

“Кожного разу, коли ми говоримо, я чую в голосі президента Зеленського невблаганну рішучість людини, яка глибоко вірить у свій обов’язок перед своїм народом і щодня виконує урочистий обов’язок вести свою націю у цю темну й важку годину”, – йдеться у тексті матеріалу.

За словами Байдена, народи вільного світу, натхненні прикладом президента Зеленського, є більш згуртованими, рішучішими та цілеспрямованими, ніж будь-коли останнім часом на його пам’яті.

Він наголосив, що за підтримки США та союзників Зеленський залишив свій слід в історії та довів світові, що Україна витримає, а її народ у кінцевому підсумку реалізує демократичне майбутнє, якого він давно бажав.

Окрім Зеленського, до рейтингу 100 найвпливовіших людей увійшов також головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. У рейтингу також президент США Джо Байден, глава Китаю Сі Цзіньпін, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Олаф Шольц і Путін.