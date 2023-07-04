У Німеччині премією імені Льва Копелева за мир і права людини в 2023 році нагородили увесь український народ. Нагороду вручать міському голові Києва Віталію Кличку та його брату Володимиру Кличку, парамедикині Юлії "Тайрі" Паєвській та Харківській правозахисній групі.

Джерело: DW з посиланням на пресслужбу Фонду Льва Копелева

У Фонді розповіли, що Лев Копелев, який народився та виріс у столиці України Києві, присвятив своє життя боротьбі за мир та права людини.

“Ми впевнені у тому, що сьогодні він би рішуче став на захист України, своєї Батьківщини. На його Батьківщині мужній український народ захищає демократію, права людини та власну свободу проти російської агресії”, – йдеться у повідомленні.

Водночас у пресслужбі зауважили, що брати Клички, багаторазові чемпіони світу з боксу, “борються в Україні проти путінської армії, яка, порушуючи усі норми міжнародного права, веде безжальну війну проти українського населення.

Рішення запросити на вручення премії Юлію Паєвську організатори пояснили її авторитетом. “В Україні “Тайра” є справжньою народною героїнею”, – зазначають у Фонді. Вона, нагадують організатори, допомагала пораненим і рятувала життя під час облоги Маріуполя, знімала події за допомогою нагрудної камери і передала знятий відеоматеріал міжнародним журналістам.

Своєю чергою, Харківська правозахисна група надає підтримку внутрішнім біженцям і збирає факти та свідчення про військові злочини, щоб якнайшвидше притягнути злочинців до суду, наголошується в пресрелізі.

Зазначається, що вручення премії відбудеться 22 жовтня у центральному залі Кельнської регіональної ощадної каси. З урочистою промовою виступить депутат та колишній президент Бундестагу Вольфґанґ Шойбле.

ДОВІДКОВО. Премія Копелева вручається Форумом Лева Копелева в Кельні, починаючи з 2001 року, і не передбачає грошової винагороди.

Гуманіст і письменник Лев Копелев народився у Києві і провів там дитинство, а в Харкові ходив до школи, одружився і навчався в університеті. Під час Другої світової війни він у званні майора радянської армії боровся проти нацистів. Коли ж Червона Армія дісталася Східної Пруссії, Копелев намагався захищати німецьке цивільне населення від убивств і насильства, а також від грабежів радянських солдатів. За це його засудили до 10 років ув’язнення у таборах ГУЛАГу. А в 1981 році радянська влада позбавила його громадянства СРСР. Копелев помер у 1997 році, провівши останні роки життя в німецькому місті Кельні.

Лауреатами премії імені Копелева у різні роки ставали голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров та співачка і активістка Майдану Руслана Лижичко, російський соціолог з “Левада-центру” Лев Гудков, організація HALO Trust, що займається знешкодженням мін, товариство “Меморіал”, редакція “Новой газеты”, сирійські лікарі Аммар Закарія і Абдулкадер Абдулрахім та Дрезденська ініціатива з порятунку біженців у Середземному морі Mission Lifeline.

Громадську організацію “Форум Льва Копелева” заснували друзі і соратники Копелева після його смерті в 1998 році в Кельні. Її мета – продовження боротьби діяча за гуманність, мир і права людини.