Про це повідомили під час відеотрансляції вручення премії.

Володимир Зеленський у відеозверненні нагадав про воєнні злочини Росії у Маріуполі. Глава держави закликав вшанувати пам’ять усіх загиблих внаслідок вторгнення РФ в Україну.

“Премію отримує хоробрий український народ, представлений президентом країни, обраними лідерами та громадянським суспільством”, – наголосили під час трансляції.

Від імені народу України нагороду отримали парамедикиня Юлія Паєвська, керівниця Центру громадських свобод Олександра Матвійчук та мер окупованого Мелітополя Іван Федоров. Народу України в особі президента, обраних лідерів і громадянського суспільства надали нагороду депутати Європарламенту.

Зазначимо, що український народ став лауреатом премії у жовтні 2022 року.

“Ця нагорода для тих українців, які воюють. Для тих, хто був змушений тікати. Для тих, хто втратив рідних і близьких. Для всіх тих, хто відстоює і бореться за те, у що вірить. Я знаю, що хоробрий народ України не здасться, і ми теж не здамося, – казала у жовтні президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.

Європейські депутати стверджували, що війна Росії проти України завдає величезних збитків українському народу. Українці борються не тільки для захисту своїх будинків, суверенітету, незалежності і територіальної цілісності, а й захищають свободу, демократію, верховенство права та європейські цінності. У такий спосіб вони виступають “проти жорстокого режиму, який прагне підірвати нашу демократію, послабити і розділити наш (Європейський, – ред.) Союз”.