Про це повідомляє сайт Ірпінської міськради.

“Колектив Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету висловлює щире співчуття першому заступнику Ірпінського міського голови Олександру Маркушину з приводу важкої втрати – передчасної смерті його дружини Наталії”, – йдеться в повідомленні.

“24 вересня відійшла у вічність світла людина, молода мати, любляча дружина – Наталія Маркушина (Бадрудінова). В Ірпені її знали як фахового нотаріуса та професіонала”, – відзначили в міськраді.

Мер Ірпеня Володимир Карплюк повідомив, що Наталія Маркушина захворіла на COVID-19, коли була вагітна, й перед смертю народила сина.

“Наталія Олександрівна ціною свого життя подарувала життя своєму сину”, – розповів він.

За даними ТСН, жінці було 34 роки, вона лікувалася від COVID-19 в одній з німецьких лікарень, після того, як інфікувалася на останньому місяці вагітності.

Спочатку її доправили у важкому стані до столичного пологового будинку.