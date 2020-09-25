Про це повідомляє сайт Ірпінської міськради.
“Колектив Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету висловлює щире співчуття першому заступнику Ірпінського міського голови Олександру Маркушину з приводу важкої втрати – передчасної смерті його дружини Наталії”, – йдеться в повідомленні.
“24 вересня відійшла у вічність світла людина, молода мати, любляча дружина – Наталія Маркушина (Бадрудінова). В Ірпені її знали як фахового нотаріуса та професіонала”, – відзначили в міськраді.
Мер Ірпеня Володимир Карплюк повідомив, що Наталія Маркушина захворіла на COVID-19, коли була вагітна, й перед смертю народила сина.
“Наталія Олександрівна ціною свого життя подарувала життя своєму сину”, – розповів він.
За даними ТСН, жінці було 34 роки, вона лікувалася від COVID-19 в одній з німецьких лікарень, після того, як інфікувалася на останньому місяці вагітності.
Спочатку її доправили у важкому стані до столичного пологового будинку.
“Народила сина Марка, який нині у задовільному стані. Здоров’я матері почало погіршуватися, її перевели на апарат штучного дихання, а за три тижні непритомну ушпиталили до клініки у Німеччині. Там вона провела 10 днів, але в ніч проти 24 вересня померла”, – йдеться у повідомленні.
- За минулу добу, 24 вересня, в Україні зафіксували 3565 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.