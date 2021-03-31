Листування народної депутатки сфотографував кореспондент #Букв.
Так, Анна Колісник переписувалася з абонентом на ім’я Стас, яком написала, що слухає виступ головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака.
“Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни”, – написала народна депутатка.
Фото: #Букви
Нагадаємо, що начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді, повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України, зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні.
Також Руслан Хомчак повідомив обставини обстрілу від 26 березня, унаслідок якого загинули четверо українських військовослужбовців.
- Верховна Рада України 30 березня на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.