На вчорашньому засіданні Верховної Ради у сесійній залі народна депутатка від "Слуги народу" Анна Колісник у телефонній переписці написала, що "треба валити з цієї країни".

Листування народної депутатки сфотографував кореспондент #Букв.

Так, Анна Колісник переписувалася з абонентом на ім’я Стас, яком написала, що слухає виступ головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака.

“Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни”, – написала народна депутатка.

Фото: #Букви

Нагадаємо, що начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді, повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України, зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні.

Також Руслан Хомчак повідомив обставини обстрілу від 26 березня, унаслідок якого загинули четверо українських військовослужбовців.