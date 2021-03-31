Відповідна інформація була опублікована на сайті НАЗК.
У розділі “Цінне рухоме майно” Устінова зазначила кота, собаку та першу в Україні футболку Ukraine Fuck Corruption.
Нардепка уточнила, що “собака-тапки-погризяка” – собака породи лабрадор на призвисько Коді, друг сім’ї.
“Шкоднічає, гризе взуття, вигулює по вечорам, приносить радість і щастя. Дісталася в спадок від сім’ї з Луганщини, яка втікала від неоголошеної війни за кордон і шукала для своїх улюбленців нову сім’ю”, – йдеться в документі.
Кот, який в декларації вказується як “котик-муркотик”, належить її чоловікові. Домашній тварині на прізвисько Жорік п’ять років.
“Маленький, волохатий, тендітний. Муркоче колискові вечорами, вранці піднімає краще, ніж будильник”, – описує кота Устінова.
Нардеп також задекларувала футболку з написом Ukraine Fuck Corruption.
Решта задекларованих статків депутатки та її чоловіка – кошти, нерухомість та транспортні засоби.
- Раніше повідомлялося, що заступник голови Конституційного Суду Сергій Головатий задекларував храм, що розташований у Черкаській області.
- Президент Володимир Зеленський задекларував за минулий рік 19,1 млн гривень доходів.