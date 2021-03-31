Народна депутатка України Олександра Устінова, обрана від партії "Голос", у декларації про доходи за 2020 рік в розділі цінне рухоме майно вказала "собаку-тапки-погризяку" і "котика-муркотика".

Відповідна інформація була опублікована на сайті НАЗК.

У розділі “Цінне рухоме майно” Устінова зазначила кота, собаку та першу в Україні футболку Ukraine Fuck Corruption.

Нардепка уточнила, що “собака-тапки-погризяка” – собака породи лабрадор на призвисько Коді, друг сім’ї.

“Шкоднічає, гризе взуття, вигулює по вечорам, приносить радість і щастя. Дісталася в спадок від сім’ї з Луганщини, яка втікала від неоголошеної війни за кордон і шукала для своїх улюбленців нову сім’ю”, – йдеться в документі.

Кот, який в декларації вказується як “котик-муркотик”, належить її чоловікові. Домашній тварині на прізвисько Жорік п’ять років.

“Маленький, волохатий, тендітний. Муркоче колискові вечорами, вранці піднімає краще, ніж будильник”, – описує кота Устінова.

Нардеп також задекларувала футболку з написом Ukraine Fuck Corruption.

Решта задекларованих статків депутатки та її чоловіка – кошти, нерухомість та транспортні засоби.