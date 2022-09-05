Три турецькі безпілотники Bayraktar TB2, які компанія Baykar Makina безплатно передала українській стороні за зібрані кошти у межах проєкту “Народний Байрактар” Сергія Притули та блогера Ігоря Лачена, вже в Україні.

Про це у місті Кєльце в Польщі на Міжнародній виставці оборонної промисловості (MSPO 2022) повідомив гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар, передає “Укрінформ”.

Він наголосив, що компанія постачила в Україну Bayraktar з литовської акції та вже поставила три безпілотники Bayraktar з акції Притули.

Турецька компанія теж хотіла долучитися до акції, тому було ухвалено рішення не брати грошей за ці безпілотники, а узгоджено, що зібрані кошти буде витрачено на гуманітарні проєкти.

Раніше компанія оздобила три “Народні Байрактари” візерунками, що нагадують вишиту сорочку. У Baykar наголосили, що передадуть Україні безпілотники безоплатно.

22 червня Сергій Притула відзначив свій день народження у межах проєкту “Народний Байрактар”. Про запуск благодійного збору коштів він розповів у соцмережах. З бюджету фонду на проєкт виділили 60 мільйонів гривень, а вже за добу було зібрано 366 мільйонів гривень. Фонду вдалося зібрати за три дні 600 млн грн — на чотири безпілотники. Хоча поставлена мета була — три “Байрактари” за сім днів.

Довідка. Халук Байрактар – турецький підприємець і меценат. Генеральний директор компанії Baykar Defence, яка, зокрема, виробляє БпЛА Bayraktar. Отримав Орден “За заслуги” ІІІ ступеня після того, як Україна закупила 6 безпілотників у 2020 році.

Bаyraktar TB2 (Taktik Blok 2) — турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії Baykar Makina. Імовірно, перший безпілотний літальний апарат, який успішно вразив надводні цілі в бойових умовах.