19 червня у Верховній Раді ухвалили законопроєкт, котрим звільнила військовослужбовців від сплати військового збору, адже нардепи вважають подібне зобов’язання несправедливим.

Про це йдеться на сайті ВР.

Законопроєкт №7432 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану” ухвалений народними депутатами в цілому.

Відповідне рішення передбачає скасування сплати військового збору для військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, МВС, Управління держохорони, Держспецзв’язку та інших військових формувань, котрі беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії РФ в умовах воєнного стану.

Ініціатори переконані, що сплата військового збору військовими є несправедливою, адже цей податок запроваджений саме для забезпечення військовослужбовців.

Довідка. Військовий збір — податок, який введено у 2014 році для фінансування Збройних сил України. Цим податком обкладаються доходи фізичних осіб на території України. Ставка військового збору складає 1,5% від нарахованої заробітної плати.