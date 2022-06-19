Про це йдеться на сайті ВР.
Законопроєкт №7432 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану” ухвалений народними депутатами в цілому.
Відповідне рішення передбачає скасування сплати військового збору для військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, МВС, Управління держохорони, Держспецзв’язку та інших військових формувань, котрі беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії РФ в умовах воєнного стану.
Ініціатори переконані, що сплата військового збору військовими є несправедливою, адже цей податок запроваджений саме для забезпечення військовослужбовців.
Довідка. Військовий збір — податок, який введено у 2014 році для фінансування Збройних сил України. Цим податком обкладаються доходи фізичних осіб на території України. Ставка військового збору складає 1,5% від нарахованої заробітної плати.
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