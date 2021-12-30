Про це йдеться у декларації народного депутата.
Згідно з документом, 24 грудня депутат отримав у подарунок 50% у статутному капіталі ТОВ ТРК “Інтеррадіо” від Івана Ковальова, та ще 50% від Наталії Ковальової.
Сума статутного фонду складає – 4 363 511 грн.
За даними з відкритих джерел, компанія займається виробництвом кіно-, відеофільмів та телевізійних програм.
28 грудня Ковальов офіційно підтвердив, що купив “4 канал”, і заявив, що його сім’я вирішила зробити його “ще якіснішим”.
Ковальов був на новорічному корпоративі телеканалу, де його представили колективу як нового власника.
Нардеп заявив, що проукраїнський вектор каналу буде збережено.
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