Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов задекларував покупку “4 каналу” за понад 4 мільйони гривень як подарунок від батьків.

Про це йдеться у декларації народного депутата.

Згідно з документом, 24 грудня депутат отримав у подарунок 50% у статутному капіталі ТОВ ТРК “Інтеррадіо” від Івана Ковальова, та ще 50% від Наталії Ковальової.

Сума статутного фонду складає – 4 363 511 грн.

За даними з відкритих джерел, компанія займається виробництвом кіно-, відеофільмів та телевізійних програм.

28 грудня Ковальов офіційно підтвердив, що купив “4 канал”, і заявив, що його сім’я вирішила зробити його “ще якіснішим”.

Ковальов був на новорічному корпоративі телеканалу, де його представили колективу як нового власника.

Нардеп заявив, що проукраїнський вектор каналу буде збережено.