Про це написав журналіст “Української правди” Микола Кравець у Facebook. Він опублікував скріншот зі сторінки Миколи Тищенка.

“Не будь як Микола. Пам‘ятай, що Христос спочатку народився. Всім веселих свят!”, – написав Микола Кравець.

Журналіст зазначив, що депутат вже виправив пост.

Користувачі не забарились відкоментувати пост Миколи Тищенка: “Батл з Кличком”, “У буддизмі народження – то як воскресіння, тому можна”, “Він вітає зі святом і 26 квітня”.

Сьогодні, 7 січня, християни східного обряду відзначають Різдво. Зокрема, Православна Церква України, Єрусалимська, Російська, Сербська, Грузинська, Православна Церква Чеських земель і Словаччини, Афонські монастирі, Бесарабська митрополія Румунської православної церкви, а також Українська греко-католицька церква.

Свято Різдва Христового – найурочистіше серед дванадесятих, воно відзначається аж до наступного свята – Хрещення. Цей період називають Святками. В Україні здавна у ці дні водили вертеп, співали колядки і бажали всім добра на весь рік.

Щороку перед Різдвом християни дотримуються строгого різдвяного посту – Пилипівки, який починається з 28 листопада і закінчується 7 січня. Під час посту люди стараються духовно очиститись та покаятись у гріхах.

Напередодні Різдва 6 січня відбувається Святий Вечір – люди готують 12 пісних страв на честь 12 апостолів Христа.

Традиційно на столі стоять узвар, пампухи, борщ з вушками і кутя, яка є головною стравою Святого Вечора.

А сідає родина вечеряти лише після того, як на вечірнє небо зійде перша зірка – господар хати запалює різдвяну свічку, промовляє молитву і благословляє їжу.

7 січня люди йдуть на богослужіння, а далі – ходять в гості до родичів, колядують та водять вертепи – пересувні театри з людей або ляльок, які показують вистави про народження Христа у Віфлеємі. У цей день закінчується різдвяний піст.