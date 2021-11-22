Офіс Генпрокурора повідомив про підозру депутату Верховної Ради, який не вказав у своїй декларації статків на загальну суму понад 59,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, ознайомившись із матеріалами розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), підписала і вручила підозру народному депутату України VIII та IX скликань. Підозра стосується неправдивого декларування, а саме про невказане майно його цивільної дружини на суму майже 60 млн грн.

Згідно з матеріалами слідства, народним депутатом України незадекларовані: 13 квартир в центрі Києва, вісім паркомісць, два будинки в елітному котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тис. кв. метрів, 27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га у Київській області, дача, нежитлова нерухомість, дві автівки, частки у низці суб’єктів господарювання, доходи від продажу нерухомості. Загалом до декларації нардеп не вніс статки на загальну суму понад 59,5 млн грн.

Дії особи кваліфіковані за частиною 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України – умисне внесення суб’єктом декларування свідомо неправдивих відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якщо такі відомості відрізняються від правдивих на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Нардепу загрожує штраф від чотирьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 68 до 85 тисяч гривень) або громадські роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.