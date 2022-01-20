Попри те, що США та Європа продовжують вести перемовини з Росією, Захід не може розглядати вимоги Москви щодо гарантій безпеки, поки РФ збирає війська біля українського кордону та планує військові навчання у Білорусі.

Про це йдеться у статті міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Західні чиновники, дипломати та колишні високопосадовці впевнені, що Північноатлантичний альянс, навпаки, повинен зміцнити свою оборону, що прямо суперечить вимогам Кремля про нерозширення НАТО на східну Європу.

Більш того, нейтральні країни, такі як Фінляндія та Швеція, захотіли відновити дебати щодо свого вступу до НАТО.

Лідер Франції Еммануель Макрон вже запропонував відправити війська до Румунії. Президент Румунії це рішення підтримав, тому існує вірогідність посилення НАТО у Чорноморському регіоні та країнах Балтії.

Попри те, що Альянс не повинен захищати Україну, яка не є його членом, напруженість у стосунках з Москвою змогла об’єднати всі країни-члени НАТО навколо “здорового глузду”.

“Дії Росії лише прискорили те, чому президент РФ Володимир Путін так намагається запобігти. Мене це дуже вразило. Безумовно, що нам доведеться ще більше посилити оборонну позицію НАТО”, – заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен перед візитом до України 19 січня.

Це може привести до того, що в Чорноморському регіоні та у країнах Балтії стане ще більше військ, кораблів та літаків НАТО. Окрім цього, не виключено що у європейських країнах-членах НАТО будуть постійно присутні американські військові та зброя:

“Думаю, що США зараз переміщують до Європи додаткові можливості, тому що цього вимагає ситуація”, – зазначив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.

Як вважають дипломати, рішення про розміщення додаткових військ може бути прийнятим у червні, на саміті НАТО який пройде у Мадриді (Іспанія). Проте, все буде залежати від дій Москви. Якщо Росія відступить, то питання про збільшення присутності військ у Європі можуть поставити на паузу.

Що стосується Росії, то вона відкидає всі звинувачення США про підготовку вторгнення в Україну. У Кремлі лиш запевняють, що мають право проводити навчання своїх військових у будь-якій точці своєї країни.

Більш того, Москва звинувачує НАТО у загрозі безпеки Європи, мотивуючи це тим, що альянс пропонує членство Україні та Грузії. У Кремлі вимагають, щоб НАТО не розширювалось на країни, які раніше входили до СРСР.