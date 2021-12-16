Завершено попереднє розслідування у справі про підрив газопроводу в Криму цього літа, одним із фігурантів якого є заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.

Про це повідомив адвокат підзахисного Микола Полозов у Facebook.

За даними адвоката, крім озвучених раніше звинувачень у скоєнні диверсії, контрабанді вибухового пристрою та обороті вибухових речовин, скоєних у складі організованої групи, в обвинуваченні Джелялову додали заподіяння понад 105 тис. руб (приблизно $1 425) збитків компанії “Кримгазсети”, відключення від газу військової частини Берегової охорони Чорноморського флоту РФ як підрив обороноздатності РФ.

“Коли читаєш подібні документи, на думку відразу спадають опубліковані матеріали сталінських репресій 30-х років … Для тих хто хоч трохи знайомий з Наріманом, відразу стає очевидно, що викладені в документі відомості є виключно фантазією силовиків. Де Наріман і де політична ненависть “Які радикальні погляди. Яке залучення до складу злочинної групи кого б там не було. Навпаки, існувала думка, що Наріман занадто м’який і займає мало не конформістську позицію щодо окупаційної влади. Але для слідства ФСБ це не має жодного значення”, – написав Полозов.

Джелялов провину не визнає. Наразі захист розпочав ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. За словами адвоката, слідство може надіслати обвинувальний висновок до прокуратури до кінця цього року.