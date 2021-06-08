У вівторок, 8 червня, у Києві відбулася акція протесту за Український культурний фонд (УКФ).

Про це повідомляють #Букви.

Кияни організували цей захід поруч з місцем, в якому міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко презентував результати роботи за попередній рік.

Організатори акції зауважили, що Український культурний фонд – інституція, якій за 3 роки діяльності вдалось вибудувати довіру в секторі та створити прозорі правила гри. Крім того, УКФ зумів побудувати довірливі та прозорі відносини із суспільством. “Що ми бачимо протягом останніх місяців — хаотичне поспішне втручання в різні процедури фонду, яке веде до порушення принципу прозорості. Це ставить під ризик всю інституцію, і це доконаний факт”, – зазначили організатори.

Вони додають, що зараз УКФ постав перед ризиком повної втрати довіри, спровокованої одіозними рішеннями новоствореної Наглядової ради.

Зокрема, в УКФ зазначають, що Наглядова рада нівелювала досягнення Фонду за 3 роки та створила кризу діяльності інституції наступними діями:

необґрунтований перегляд результатів конкурсів і відхилення проєктів з високим рейтингом без роз’яснення виглядає як впровадження практики “ручного управління” за закритими дверима;

частину рішень було прийнято незаконно: з порушеннями регламенту, підробленими підписами членів Наглядової Ради;

руйнується довіра громадськості до Фонду — інституції, навколо якої консолідувалася культурна спільнота, аби зробити її зразковою з точки зору прозорості процедур та колективності рішень;

через дії Наглядової ради останніми місяцями масово звільняються співробітники інституції.

без діалогу зі співробітниками Фонду, з експертними радами та з ширшою культурною спільнотою де-факто відбулась зміна пріоритетів Фонду на 2021 рік, а також зміна правил конкурсу.

Учасники акції вимагають:

розпустити поточний склад Наглядової ради Українського культурного фонду;

скасувати рішення чинної Наглядової ради щодо проєктів;

винести на публічні обговорення зміни до ЗУ про Український культурний фонд.

Учасники акції принесли із собою плакати з гаслами “УКФ будували 3 роки, розвалили за 3 місяці”, “Реквієм УКФ. Виконують Ткаченко & co”, “По-моєму, чувак, нас кинули”.

До речі, міністр Ткаченко все ж пройшов повз натовп протестувальників у супроводі поліціянтів.