Відео оприлюднено в офіційних акаунтах глави Уряду в соціальних мережах.
Гончарук, зокрема, заявив, що з самого початку проти команди президента і Уряди “працювало багато людей”.
“З самого початку проти команди президента і Уряду працювало дуже багато людей, яким би хотілося, щоб у нас нічого не вийшло. Щоб в України не вийшло. Вони пророкували нам економічні катастрофи, дефолти, падіння гривні, неможливість побудувати відносини з міжнародними партнерами. Все це виявилося брехнею”, – зазначив він.
Гончарук також повідомив про “масовані атаки” проти Уряду в ЗМІ і соцмережах.
“Останнім часом проти мене особисто і проти Уряду розгорнулися масовані медіа-атаки в соціальних мережах та ЗМІ. Це свідчить про те, що наша команда на правильному шляху. Ми вже перекрили дуже багато корупційних потоків і схем і не даємо грабіжникам продовжувати обкрадати країну. Вони вже втратили мільйони гривень”, – запевнив глава Кабміну.
Гончарук також звернувся до “тих, хто бореться проти нас” зі словами: “Вам нас не злякати!”
“Звертаюся до тих, хто бореться проти нас: Вам нас не злякати! Ми будемо ще наполегливіше викорінювати корупцію і перекривати потоки”, – наголосив він.
За словами Гончарука, головна мета його команди – “перезавантажити країну, зламати стару систему і побудувати нову, без “схематозів” і договорняків”.
Також глава Уряду поділився “хорошими новинами”. Він нагадав про зміцнення курсу гривні і збільшення міжнародних резервів, які склали 25 млрд доларів.
При цьому глава Уряду згадав фразу, що прозвучала в аудіозаписах, про “повного профана в економіці”.
“Приплив прямих іноземних інвестицій в країну зріс до 2,5 млрд доларів. Різко знизилася інфляція до 4,1%. Якщо це не гарні новини для країни, то я повний “профан” в економіці!” – оголосив Гончарук.
- Напередодні в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі з’явився запис, на якому нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.