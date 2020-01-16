Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук записав відеозвернення після скандалу з оприлюдненими записами прослуховування нібито з його кабінету.

Відео оприлюднено в офіційних акаунтах глави Уряду в соціальних мережах.

Гончарук, зокрема, заявив, що з самого початку проти команди президента і Уряди “працювало багато людей”.

“З самого початку проти команди президента і Уряду працювало дуже багато людей, яким би хотілося, щоб у нас нічого не вийшло. Щоб в України не вийшло. Вони пророкували нам економічні катастрофи, дефолти, падіння гривні, неможливість побудувати відносини з міжнародними партнерами. Все це виявилося брехнею”, – зазначив він.

Гончарук також повідомив про “масовані атаки” проти Уряду в ЗМІ і соцмережах.

“Останнім часом проти мене особисто і проти Уряду розгорнулися масовані медіа-атаки в соціальних мережах та ЗМІ. Це свідчить про те, що наша команда на правильному шляху. Ми вже перекрили дуже багато корупційних потоків і схем і не даємо грабіжникам продовжувати обкрадати країну. Вони вже втратили мільйони гривень”, – запевнив глава Кабміну.

Гончарук також звернувся до “тих, хто бореться проти нас” зі словами: “Вам нас не злякати!”

“Звертаюся до тих, хто бореться проти нас: Вам нас не злякати! Ми будемо ще наполегливіше викорінювати корупцію і перекривати потоки”, – наголосив він.

За словами Гончарука, головна мета його команди – “перезавантажити країну, зламати стару систему і побудувати нову, без “схематозів” і договорняків”.

Також глава Уряду поділився “хорошими новинами”. Він нагадав про зміцнення курсу гривні і збільшення міжнародних резервів, які склали 25 млрд доларів.

При цьому глава Уряду згадав фразу, що прозвучала в аудіозаписах, про “повного профана в економіці”. “Приплив прямих іноземних інвестицій в країну зріс до 2,5 млрд доларів. Різко знизилася інфляція до 4,1%. Якщо це не гарні новини для країни, то я повний “профан” в економіці!” – оголосив Гончарук.