Про це заявив п’ятий президент, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко в інтерв’ю волонтерської радіостанції “Тризуб ФМ”.
Порошенко додав, що сильна армія і членство в НАТО є запорукою безпеки для України.
“Що може бути безпекою для України? Армія і членство в НАТО. Що робиться в армії, ви знаєте краще за мене. Ми не затверджуємо Державне оборонне замовлення. В армію не надходять сучасні зразки озброєння. Я маю права це казати, сьогодні я був у двох бригадах. Ми поставили найсучасніший комплекс спостереження, який рятує життя людей. Але ми маємо серйозні проблеми, що армія більше не є пріоритетом”, – заявив Порошенко.
Щодо членства у НАТО, лідер “ЄС” додав, що під час його каденції Україна була повноправним учасником самітів Альянсу. Усі до цього звикли.
“Завдяки цьому нам скасували ембарго на постачання продукції подвійного призначення й озброєння. Ми почали отримувати летальну зброю. Починаючи від Яворова і закінчуючи ССО працюють наші партнери, які навчають нас, як бити ворога сучасними засобами. І вчаться від нас, як бити росіян в умовах гібридної війни. Це — Win-Win situation. І це все робили країни НАТО”, – нагадав Порошенко.
Політик додав, що це стало рутиною, але вже другий рік поспіль українську делегацію не кличуть на цей саміт.
“Нас не запрошують. І от залишилось вже два тижні. На сьогодні нас не запросили, і вони вже виходять і “обтікають”, говорять – “та й не запросять”, – зазначає Порошенко.
Він наголосив, що “не можна, щоб за нашу країну, нашу безпеку знову хтось щось вирішував”.
Водночас нардеп від “ЄС” Володимир Ар’єв повідомив у Facebook, що Україна не їде на саміт НАТО. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що таке це сталося через “технічні проблеми”.
“По-перше, правильно казати, що Зеленський не зміг добитися запрошення на саміт НАТО. Порошенку у роботі із західними партнерами постійно доводилось працювати й пробивати якісь рішення… По-друге, в НАТО не дурні й не читають позитивних бреху… (закреслено) блогерів Банкової. Натомість бачать відкат реформ ЗСУ, шалену корупцію в закупівлях, повернення непрозорих схем забезпечення армії, та й загалом, скочування державного управління до авторитаризму і ручного керування інституціями. З таким багажем на саміт НАТО не літають – явний перебір по вазі”, – заявив Ар’єв.
- Питання України, зокрема безпека і шлях України в НАТО, а також в цілому питання східного флангу Альянсу, будуть мати важливе значення на наступному саміті НАТО в Брюсселі.