«Нас не зламали ні лють ворога, ні чисельність його зброї»: Порошенко привітав українців з Днем Незалежності України

Політик привітав українців у Facebook.

24 серпня — 31 рік від відновлення Незалежності й рівно шість місяців від початку повномасштабної агресії Росії у війні, яка почалася вісім років тому, але триває вже не одне століття: “За ці 180 драматичних днів увесь світ побачив, що Україна — це велика країна. А народ наш — неймовірної сили духу з найсильнішою армією, яку ми всі разом спільно творили з 2014 року”, – написав лідер “Європейської Солідарності” у Facebook.

Він наголосив, що вісім років тому всі усвідомили, що свобода і незалежність нам не гарантовані, і що ми стали ще одним поколінням, якому випало захищати їх у багатовіковій війні з РФ.

“Так, Незалежність треба утверджувати зі зброєю в руках. Українці до цього готові. Нас не зламали ні лють ворога, ні чисельність його зброї. Наша незламність здобула нам повагу і підтримку всього вільного світу. Незалежна Україна сьогодні — це сподівання народів на перемогу справедливості та права, покарання агресора, міцний і тривалий мир”, – заявив Петро Порошенко.

За його словами, наша опора і надія — Збройні Сили України. Кожен день приносить нам звістки про героїзм воїнів: “Ми віримо в них. Ми знаємо, що самої лише віри мало, армії потрібна підтримка. Ми, українці, стали нацією воїнів і волонтерів. Саме цього року ми довели: Україна для нас — понад усе! Що батько наш Бандера, і Україна — мати!”, – написав п’ятий президент.

“Ми перемогли вже в тому, що не дали Путіну здійснити його план буквально за тиждень стерти Україну з політичної карти світу. Всупереч кремлівським планам Україна вистояла, захистила і зберегла свою незалежність, стала кандидаткою в члени Європейського Союзу”, – констатував Порошенко.

Він зауважив, що саме з цим відчуттям любові і єдності, прагненні перемоги Україна зустрічає головне свято нашої держави: “У наших серцях відлунюють великі слова “Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею”. З Днем Незалежності тебе, Україно! А побажання цього року у всіх нас теж одне-єдине. Бажаємо нашій державі, усьому нашому народу і кожному з нас перемоги й миру!”, – резюмував Петро Порошенко.