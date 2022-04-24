Президент Володимир Зеленський привітав Україну з Великоднем у стінах Софійського собору. Він наголосив, що великий український народ ніхто не має сили зупинити.

Вітання президента України опубліковане на сторінках Офісу президента.

Президент наголосив, що Софійський собор не змогла зруйнувати ні ординська навала, ані нацистка окупація – він вистояв попри усе.

“Сьогодні ми усі віримо у нову перемогу України, і всі ми впевнені, що нас не знищить жодна орда, жодна нечисть”, – стверджує Володимир Зеленський.

Він додав, що ми долаємо темні часи, але ми боремося за світлу ідею на світлій стороні – і на нашому боці правда, люди і Господь. Президент додав, що усі ми віримо, що наш світанок скоро настане.

“Останні два місяці ми молимося усі, і Воскресіння Христове, що символізує велику перемогу життя над смертю, кожен із нас просить у Господа одного і промовляє до Неба однакові слова, слова великої і єдиної молитви “Боже великий, єдиний, нам Україну храни. Захисти тих, хто захищає нас. Бороніть, Небеса, тих, хто боронить рідну землю, зміцни волю тих, хто захищає нас від неволі, збережи тих, хто береже Україну – це наші військові, нацгвардійці, прикордонники, наша територіальна оборона, розвідка – ці та всі інші наші воїни Світла. Допомогай тим, хто їм допомогає – це волонтери і всі небайдужі люди з України та всього світу. Дай сили тим, хто віддає всі сили. Хай кожен, хто шукає, завжди знайде, хай кожен завжди все подолає, і хай кожен, хто для порятунку України робить усе можливе, ніколи не втрачає віри у те, що все можливо”, – попросив Володимир Зеленський.

Він також помолився за збереження життя тим, хто рятує життя іншим – нашим медикам, наші пожежникам, рятувальникам, саперам.

“Хай перемога життя буде символом не лише цього свята – хай життя виграє битву смерті кожного дня”, – наголосив президент.

Він попросив у Господа берегти наших матерів і дати витримки тим, хто чекає сина чи доньку з війни. Дати стійкості тим, хто не дочекався своєї дитини та допомогти здолати нестерпний біль тим, хто втратив своє дитя у вільних містах і селах, куди Росія принесла смерть.

Усім матерям і бабусям Зеленський попросив міцного здоров’я і ще многая-многая літа, щоб дочекатись своїх, миру і перемоги, щоб дочекатись справедливості і щасливої старості, яку у них намагаються вкрасти загарбники. Президент додав, що наші мами та бабусі зараз замість в’язати шарфики та светрики для дітей і внуків, плетуть зараз маскувальні сітки.

Він попросив сил дідусям, які раніше розповідали онукам про війну, а тепер мусять їх відправляти на неї. Зеленський попрохав у Бога дати їм сил побачити, як країна знову буде відбудована.

Президент попросив для кожної дитини щасливої молодості, юності та старості, щоб хоч трохи позбутися спогадів їхнього дитинства у часи війни.

“Їх змусили грати у хованки, але у підвалі від бомб; у біг, але від пострілів; мандри, але через втрату домівки, рятуючись від війни”, – наголосив Володимир Зеленський.

Він звернувся до Бога з проханням не забути кривдникам усіх злочинів, які були скоєні на українських землях. Президент згадав кожне місто, яке потерпає та потерпало від війни.

“Ми бачили страшні сцени війни – дай нам побачити щасливу картину миру”, – попросив Зеленський.

І закликав не дати люті зруйнувати нас зсередини, попросив не дати втратити єдність і втратити себе, жагу до свободи та запалу до праведної боротьби, почуття власної гідності.

Володимир Зеленський нагадав, що торік ми зустрічали Пасху вдома через пандемію. Цьогоріч ми не можемо святкувати так, як хотілося, через “чуму під назвою війна”. Але ніщо не зможе подолати Україну – переконаний Володимир Зеленський.

“Світло переможе темряву, добро переможе зло, життя переможе смерть, а, отже, переможе Україна”, – заявив президент.