Головне управління розвідки України оприлюднило перехоплення телефонної розмови російського військового, де він скаржиться на відсутність командування та погане постачання.

Відповідне перехоплення ГУР опублікувало у Telegram.

У ромові російський солдат розповідає, що їм не дають форми та вони взагалі не мають жодного забезпечення. За його словами, армійці отримують форму від російських солдатів, які залишають фронт.

“Ось 346-ий полк виводять в Росію. Їх же на два тижні раніше за нас відвезли. Подивимось, що з нами тепер буде … не знаю, Наталя… У нас немає нічого, нас, бл*дь, нічим не забезпечують, одяг нам не дають. Зараз з’їжджають – форму нам дають, у кого є більш-менш хороша… “, – розповідає російський солдат.

Також у розмові він зазначив, що фронт поступово рухається, проте зокрема за рахунок наступальних дій “вагнерівців”.

Зауважимо, що аналітики Інституту вивчення війни вважають, що великі втрати російських окупантів у районі Бахмута призведуть до стримування подальших наступів РФ на місто та бойової активності загарбників загалом.

Західні офіційні особи повідомляли про великі втрати росіян у Бахмуті. Мовиться про втрати як серед найманців ПВК “Вагнера”, так і про втрати серед російських армійців.

Зокрема голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив 29 березня, що ПВК “Вагнер” має близько 6000 професійних найманців і 20000-30000 новобранців, переважно засуджених, які воюють в районі Бахмута.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі наприкінці грудня 2022 року повідомив, що вагнерівці мають 50 000 найманців в Україні, серед яких 10 000 контрактників і 40 000 новобранців.

ПВК “Вагнер” розгорнула переважну більшість своїх сил для підтримки наступу з метою захоплення Бахмута, і цілком ймовірно, що різниця між цифрою Кірбі в 50 000 в Україні та цифрою Міллі від 26 000 до 36 000 в районі Бахмута є результатом втрат вагнерівців під час наступу на Бахмут.

17 лютого Кірбі повідомив, що ПВК “Вагнер” втратила 30 000 бійців, серед яких 9 000 загиблими.

“ПВК “Вагнер” може втратити тисячі новобранців у найближчі тижні, оскільки у засуджених закінчуються шестимісячні військові контракти, а керівництво вагнерівців, схоже, поки що дозволяє помилуваним повернутися з передової до Росії після укладення цих контрактів”, – зауважили фахівці.