Російський президент Володимир Путін в черговий раз заявив, що на території українського Донбасу немає іноземних військ.

Про це він сказав під час прес-конференції.

Він сказав, що в Мінських угодах є пункт про виведення найманців та іноземних військ з території самопроголошених “республік” “ДНР” і “ЛНР”. Після цього має відбутися закриття кордону.

Путін підкреслив, що до того, як буде закрито кордон, українська влада повинна надати “невизнаним республікам” всі ті права, які прописані в Мінських угодах.

“Що стосується іноземних військ, там немає іноземних військ. Так. Там є місцева міліція, місцеві сили самооборони. Вони складаються з місцевих жителів. Це місцеві”, – сказав він.

За його словами, озброєння на територію Донбасу надали структури “тих держав, які їм симпатизують”.

“Це вже їхня техніка, а не іноземна”, – зазначив він.