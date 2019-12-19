Про це він сказав під час прес-конференції.
Він сказав, що в Мінських угодах є пункт про виведення найманців та іноземних військ з території самопроголошених “республік” “ДНР” і “ЛНР”. Після цього має відбутися закриття кордону.
Путін підкреслив, що до того, як буде закрито кордон, українська влада повинна надати “невизнаним республікам” всі ті права, які прописані в Мінських угодах.
“Що стосується іноземних військ, там немає іноземних військ. Так. Там є місцева міліція, місцеві сили самооборони. Вони складаються з місцевих жителів. Це місцеві”, – сказав він.
За його словами, озброєння на територію Донбасу надали структури “тих держав, які їм симпатизують”.
“Це вже їхня техніка, а не іноземна”, – зазначив він.
- За результатами переговорів президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації та президент України узгодили загальні висновки Паризького саміту в “нормандському форматі”. Зокрема, виписано особливий статус Донбасу на постійній основі.
- На підсумковій прес-конференції учасників “нормандської зустрічі” президент України Володимир Зеленський заявив, що ні про яку федералізацію України не може бути й мови.
- Сторони домовилися, що обмін полоненими з території тимчасово окупованого Донбасу буде відбуватися поступово, в три етапи. На першому етапі йдеться про повернення “всіх узгоджених”, тобто 72 осіб.
- Щодо контролю за українським кордоном домовилися про розведення сил і засобів на ще трьох ділянках на Донбасі до березня 2020 року. Наступна зустріч відбудеться у квітні, і на ній будуть обговорювати формат місцевих виборів.