NASA у суботу підготувалось до другої спроби запуску ракети нового покоління "Артеміда" на Місяць. Перша спроба запуску, п'ять днів тому, виявилась невдалою.

Про це повідомляє Reuters.

Інженери сподіваються, що технічні проблеми, які зірвали перший запуск “Артеміди”, будуть виправлені і під час нового запуску ракета успішно дістанеться до Місяця.

32-поверхова ракета Space Launch System (SLS) і її капсула Orion повинні були стартувати з мису Канаверал, Флорида, о 14:17. EDT (18:17 за Гринвічем), таким чином розпочавши нову амбітну програму з напрямком від Місяця до Марсу.

Варто зауважити, що запуск ракети на Місяць стане першим за 50-ть років, після місячної місії “Аполлон”

Перша спроба запуску “Артеміди” відбулась 29 серпня, однак через технічні проблеми запуск не відбувся.

Тести показали, що за ці п’ять днів технічним спеціалістам вдалось усунути негерметичність паливної магістралі, яка призвела до скасування запуску в понеділок.

Дві інші не менш важливі проблеми з самою ракетою – несправний датчик температури двигуна та деякі тріщини в ізоляційній стрічці – були виправлені.

Додатковою умовою для вдалого запуску, яку не може контролювати NASA – це погода. Згідно з даними синоптиків, ймовірність сприятливих для запуску погодніх умов становить 70%.

Якщо сьогодні запуск ракети не вдасться, NASA може відкласти його на 5 чи 6 вересня.

Місія під назвою “Артеміда” знаменує собою перший політ ракети SLS і капсули Orion, побудованих за контрактами NASA з Boeing Co (BA.N) і Lockheed Martin Corp (LMT.N) відповідно.

Місію назвали на честь богині, яка була сестрою-близнюком Аполлона у давньогрецькій міфології. “Артеміда” може повернути астронавтів на поверхню Місяця вже у 2025 році.

Дванадцять астронавтів були на поверхні Місяця під час шести місій “Аполлон” з 1969 по 1972 рік. Це були єдині космічні польоти, під час яких люди могли попасти на Місяць. Однак “Аполлон”, який розпочали під час американсько-радянських космічних змагань у період холодної війни, був менше орієнтований на науку, ніж “Артеміда”.

Першим основним завданням “Артеміди” буде запуск космічного корабля SLS-Orion, щоб перевірити його у польоті та зрозуміти, чи підійде він для астронавтів.

Якщо сподівання виправдаються, політ “Артеміди” вже з екіпажем навколо Місяця та назад може відбутись у 2024 році, а через декілька років після цього може відбутись й висадка астронавтів на Місяць, серед яких буде й одна жінка.

Сьогоднішній зворотний відлік під час запуску повинен закінчитися тим, що чотири головні двигуни ракети R-25 і його подвійні твердопаливні ракетні прискорювачі запаляться, щоб створити 8,8 мільйона фунтів тяги, приблизно на 15% більше тяги Saturn V, відправляючи космічний корабель вгору.

Приблизно через 90 хвилин після запуску верхній ступінь ракети виведе Orion з орбіти Землі на курс для 37-денного польоту, який приведе його в межах 60 миль від поверхні Місяця, а потім відпливе на 40 000 миль (64 374 км) за Місяць і назад до Землі.

Очікується, що капсула впаде в Тихий океан 11 жовтня.

Попри те, що на борту не буде людей, Оріон перевозитиме імітацію екіпажу з трьох манекенів: одного чоловіка та двох жінок, оснащених датчиками для вимірювання рівня радіації та інших стресів, яких відчували б астронавти в реальному житті.

Основна мета місії — перевірити міцність теплового щита Оріона під час входу в атмосферу Землі зі швидкістю 24 500 миль (39 429 км) на годину, або в 32 рази швидше за швидкість звуку, під час повернення з орбіти Місяця.

Тепловий щит розроблений таким чином, щоб протистояти тертю при повторному вході, яке, як очікується, підніме температуру поза капсулою майже до 5000 градусів за Фаренгейтом (2760 за Цельсієм).

Розробка космічного корабля SLS-Orion, яка тривала понад десять років із роками затримок і перевитрати бюджету, обійшлася NASA щонайменше в 37 мільярдів доларів США.

У цю суму входить проєктування, будівництво, випробування та наземне обладнання. Управління генерального інспектора НАСА прогнозує, що до 2025 року загальні витрати на Artemis досягнуть 93 мільярдів доларів.