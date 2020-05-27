Про це повідомили на сайті NASA.
Сьогодні NASA і SpaceX повинні були відправити в космос корабель Crew Dragon. На борту ракети-носія були двоє астронавтів – Роберт Бенкен і Дуглас Херлі.
Політ був запланований на 23:33 за київським часом. Ракета повинна була стартувати з пускового комплексу 39А космічного центру імені Кеннеді у Флориді.
Рішення про скасування було прийнято за 16 хвилин до запланованого старту.
Наступна спроба запуску відбудеться в суботу, 30 травня.
Цей політ – частина другого етапу програми NASA і компанії Ілона Маска SpaceX.
- Раніше компанія SpaceX провела перші льотні випробування прототипу другого ступеня надважкої ракети Starship – Starhopper.