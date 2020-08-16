NASA і SpaceX планують не раніше 23 жовтня відправити астронавтів на космічному кораблі Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію в рамках програми комерційного екіпажу. Місія NASA SpaceX Crew-1 стане першою з регулярних польотів до космічної станції.

Про це повідомляє blogs.nasa.gov.

Командир Crew Dragon Майкл Хопкінс, пілот Віктор Гловер і фахівець Шеннон Уокер, всі співробітники NASA, разом з фахівцем з Японського аерокосмічного агентства (JAXA) Соїча Ногучи відправляться в шестимісячну наукову місію на борт орбітальної лабораторії. Стартує ракета з комплексу 39A Космічного центру NASA Кеннеді у Флориді.

Crew-1 змінить екіпаж “Союз” на Міжнародній космічній станції. Запуск відбудеться після прибуття на Землю астронавта NASA Кейт Рубінс і космонавтів Сергія Рижикова і Сергія Куд-Сверчкова з Російського космічного агентства “Роскосмос” на борту космічного корабля Союз МС-17, а також відбуття з космосу астронавта NASA Кріса Кессіді і космонавтів Анатолія Іванишина і Івана Вагнера.

Сертифікація NASA системи транспортування екіпажу SpaceX дозволить агентству регулярно доставляти астронавтів на космічну станцію, роблячи МКС менш залежною від Росії.

Нагадаємо, американське космічне агентство NASA і компанія Маска 30 травня із другої спроби запустили корабель Crew Dragon з астронавтами до МКС. Корабель вивела в космос ракета Falcon 9.

На МКС вирушили астронавти Дуглас Херлі та Роберт Бенкен. Через приблизно 19 годин після старту ракети вони успішно пристикувалися до космічної станції.

Через 63 дні астронавти залишили МКС і вирушили назад на Землю на кораблі Crew Dragon.