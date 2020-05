Про це повідомляється на сайті NASA.

Друга спроба запуску відбудеться з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Запуск планується здійснити за допомогою ракети-носія Falcon 9 з пускового комплексу 39А, о 15:22 (22:22 за київським часом).

Crew Dragon, на якому повинні вирушити в політ на МКС астронавти Дуглас Херлі і Роберт Бенкен, повинен стати першим американським пілотованим кораблем, запущеним з території США з 2011 року (коли було припинено програму польотів шатлів).

Крім того, це перший в історії запуск людей у космос на приватному космічному кораблі.

Даний політ – результат співпраці NASA і компанії Ілона Маска SpaceX.

Минулого разу стартувати Crew Dragon завадила погода. Старт скасували за 16 хвилин до запланованого запуску.

Варто відзначити, що астронавти вже знаходяться в космічному кораблі.

The hatch is closed. The crew is settled in. #LaunchAmerica pic.twitter.com/F6HL9YSfIm

При цьому шанси на те, що старт сьогодні все ж відбудеться, в NASA оцінюють в 50/50. Приблизно в той час, коли повинен відбутися запуск космічного корабля, очікуються грози.

Але все ще може змінитися, і підготовка поки що проходить в штатному режимі.

“We are predicting about a 50/50 shot of going this time… we have to take every shot we can get.” Administrator @JimBridenstine comments on the chances for liftoff today: pic.twitter.com/AZakIavg1e

— NASA (@NASA) May 30, 2020