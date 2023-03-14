У NASA планують розробити космічний корабель для знищення МКС в атмосфері Землі. Ініціатива пов'язана з тим, що у 2030 році завершиться термін експлуатації станції.

Про це повідомило Space.

Після збиття МКС направлять на контрольоване знищення в атмосфері Землі. Для цього Білий дім з федерального бюджету на 2024 рік виділив для NASA 27,2 мільярда доларів. З цієї суми 180 мільйонів доларів направлять “на початок розробки нового космічного буксира”.

Планується, що космічний корабель міг би безпечно усунути МКС з орбіти – над відкритим океаном – після закінчення терміну її експлуатації у 2030 році.

“За нашою оцінкою, він коштуватиме близько 1 мільярда доларів”, – сказала під час пресконференції 13 березня Кеті Людерс, керівник відділу пілотованих польотів NASA.

Зазначено, що нині оголошена вартість попередня.

Попередній план передбачав включення двигунів російських космічних кораблів “Прогрес”, пристикованих до станції.

“Наявність американського апарата, що спускається з орбіти, є ще одним ключовим стрижнем у наших космічних операціях і стратегії спуску з орбіти МКС”, – зазначила Кеті Людерс.

За її словами, минулий й поточний рік показали необхідність такої розробки. Ймовірно, йшлося про витоки охолоджувальної рідини, які виникли на російських кораблях “Союз” та “Прогрес” на МКС. Один із них мав повернути на Землю екіпаж станції, але йому довелося шукати заміну та відправляти на МКС новий корабель. Крім того, між учасниками проєкту зросла напруга через російське вторгнення до України.

Також Росія озвучувала, що має намір вийти з проєкту МКС раніше, аби зосередитись на будівництві власної орбітальної станції.