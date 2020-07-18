Американське космічне агентство NASA назвало дату повернення космічного корабля компанії SpaceX Crew Dragon та його екіпажу на Землю.

Про це повідомив глава космічного агентства Джим Брайденстайн у Twitter.

За його словами, корабель відстикується від МКС 1 серпня і приземлиться 2 серпня.

“Попередньо 1 серпня космічний корабель Crew Dragon з астронавтами Дагласом Херлі і Робертом Бенкеном на борту від’єднається від МКС і попрямує до планети Земля. Приводнення заплановане на 2 серпня”, – написав він.

Однак точна дата буде залежати від погоди, попередили в космічному агентстві.

30 травня американське космічне агентство NASA і компанія SpaceX Ілона Маска з другої спроби запустили космічний корабель Crew Dragon з астронавтами до Міжнародної космічної станції (МКС).

Астронавти, котрі полетіли на Crew Dragon, одягнені в скафандри нового покоління, зроблені за ескізами голлівудського дизайнера.

Розроблений компанією SpaceX космічний корабель Crew Dragon здійснив успішне автоматичне стикування з Міжнародною космічною станцією (МКС).