Про це повідомив глава космічного агентства Джим Брайденстайн у Twitter.
За його словами, корабель відстикується від МКС 1 серпня і приземлиться 2 серпня.
“Попередньо 1 серпня космічний корабель Crew Dragon з астронавтами Дагласом Херлі і Робертом Бенкеном на борту від’єднається від МКС і попрямує до планети Земля. Приводнення заплановане на 2 серпня”, – написав він.
Однак точна дата буде залежати від погоди, попередили в космічному агентстві.
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