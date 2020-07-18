Про це повідомив глава космічного агентства Джим Брайденстайн у Twitter.

За його словами, корабель відстикується від МКС 1 серпня і приземлиться 2 серпня.

“Попередньо 1 серпня космічний корабель Crew Dragon з астронавтами Дагласом Херлі і Робертом Бенкеном на борту від’єднається від МКС і попрямує до планети Земля. Приводнення заплановане на 2 серпня”, – написав він.

Однак точна дата буде залежати від погоди, попередили в космічному агентстві.

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