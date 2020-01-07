В американському космічному агентстві NASA заявили про виявлення першої потенційно населеної планети, розміри якої можна порівняти з Землею.

Про це повідомляє прес–служба NASA.

Уточнюється, що планета була виявлена за допомогою космічного телескопу TESS.

При цьому наголошується, що планета знаходиться в системі TOI 700 і обертається навколо зірки з сузір’я Дорадо. Вона приблизно на 20% більша за Землю.

В NASA повідомляють, що назвали нову планету TOI 700 d.

При цьому також уточнюється, що спостереження за планетою велося протягом року і за цей час на ній не було зафіксовано спалахів, що підвищує шанси її населеності.

Також зазначається, що крім цієї в даній системі є ще дві планети.