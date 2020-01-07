Про це повідомляє прес–служба NASA.
Уточнюється, що планета була виявлена за допомогою космічного телескопу TESS.
При цьому наголошується, що планета знаходиться в системі TOI 700 і обертається навколо зірки з сузір’я Дорадо. Вона приблизно на 20% більша за Землю.
В NASA повідомляють, що назвали нову планету TOI 700 d.
При цьому також уточнюється, що спостереження за планетою велося протягом року і за цей час на ній не було зафіксовано спалахів, що підвищує шанси її населеності.
Також зазначається, що крім цієї в даній системі є ще дві планети.
- Європейське космічне агентство (ESA) опублікувало фотографію кратера на Марсі, що була зроблена камерою CaSSIS орбітального зонду Trace Gas Orbiter ExoMars.