NASA вдалося сфотографувати спіральну галактику NGC 4258 (M106), що знаходиться на відстані близько 23 мільйонів світлових років, яка нагадує феєрверк.

Про це повідомляється на сайті NASA.

NGC 4258 – галактика, як і наш Чумацький Шлях. Але у неї є два додаткових рукава. Вони не вирівнюються в площину з галактикою, але перетинають її. Вони світяться в рентгенівському, оптичному і радіоламповому світлі.

Вчені вивчили інфрачервоне світіння галактики за допомогою телескопа Spitzer, синє рентгенівське світіння зняли в обсерваторії Чандра NASA, фіолетове рентгенівське світіння зафіксувала обсерваторія Карла янського NSF, і жовте світіння зняли за допомогою космічного телескопа Хаббл.

З’ясувалося, що ударні хвилі нагрівають великі об’єми газу, еквівалентні приблизно 10 мільйонам Сонць. На думку дослідників, надмасивна чорна діра в центрі галактики створює потоки частинок високої енергії, які вдаряють в диск галактики і створюють ударні хвилі. Ці ударні хвилі, в свою чергу, нагрівають газ, що складається в основному з молекул водню, до тисяч градусів.

Викид газу з диска струменями має важливе значення для долі цієї галактики. За оцінками дослідників, весь газ буде викинутий протягом наступних 300 мільйонів років – дуже скоро в космічному масштабі часу. Оскільки більша частина газу в диску вже викинута поза межі, для формування нових зірок є все менше газу.