Про це повідомляється на сайті агентства.
“Нитки перегрітого газу і магнітних полів плетуть гобелен енергії […] Зображення цього космічного шедевра було отримано за допомогою гігантської мозаїки даних, отриманих з рентгенівської обсерваторії NASA Чандра і радіотелескопа MeerKAT в Південній Африці”, – йдеться у повідомленні.
Підставою для створення нової панорами центральної частини Чумацького Шляху послужили дані Chandra та інших телескопів. Остання версія розширює кут огляду вище і нижче площини Галактики, тобто диска, де знаходиться більшість зірок Чумацького Шляху.
Докладне вивчення цих ниток дозволяє отримати більше інформації про галактичні космічні погодні явища.
Зміна погоди викликана нестабільними процесами – такими, як наближення зірок, що випромінюють гарячий газ, а також викидами різних речовин з регіонів поблизу радіоджерела Стрільця A і надмасивної чорної діри нашої Галактики.
- Напередодні марсохід Curiosity Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) зробив яскраві фото хмар на Червоній планеті.