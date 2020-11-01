Про це повідомляється на сайті NASA.
Публікація плейліста приурочена до Гелловіну, який відзначається щороку 31 жовтня.
“Використовуючи дані з нашого космічного корабля, ми зібрали до Гелловіну нову колекцію зловісних звуків із глибин космосу. Слухайте наш плейліст SoundCloud, наповнений новими “стогонами” і “свистами” нашого Всесвіту, які можуть налякати навіть найбільш диявольських створінь”, – зазначається в повідомленні.
У плейліст увійшли 14 треків. Зокрема, можна почути землетруси на Марсі, звуки древнього Всесвіту, мелодії з центру галактики Чумацький Шлях і звуки полярних сяйв Юпітера.
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