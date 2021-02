Відповідні ролики опубліковані у Twitter-акаунті марсохода.

Як повідомлялося, 18 лютого ровер NASA Perseverance благополучно приземлився на Марсі після подорожі на відстань більше ніж 400 мільйонів кілометрів від Землі. 20 лютого Perseverance надіслав свої перші фотографії з Марсу.

Тепер NASA отримало перший аудіозапис з Марсу, записаний марсоходом:

Також NASA було отримано та продемонструвало відеозапис з Червоної планети. що демонструє момент висадки марсоходу:

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021