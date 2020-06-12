NASA відклало ще на три дні відправлення марсохода Perseverance на Марс через дефект з обладнанням наземних систем.

Про це повідомляє прес–служба місії відомства.

“NASA і ULA зараз націлилися на 20 липня для запуску, в рамках місії Марс–2020 року, марсоходу Perseverance на ракеті Atlas V з космодрому у Флориді“, – сказано в повідомленні.

У відомстві також зазначають, що додатковий час потрібен для того, щоб вирішити проблеми, які виникли з обладнанням наземної системи.

Уточнюється, що запуск в нову названу дату планується о 16:15 за київським часом. При цьому вікно для запуску повинно бути відкрито протягом двох годин.