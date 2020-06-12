Про це повідомляє прес–служба місії відомства.
“NASA і ULA зараз націлилися на 20 липня для запуску, в рамках місії Марс–2020 року, марсоходу Perseverance на ракеті Atlas V з космодрому у Флориді“, – сказано в повідомленні.
У відомстві також зазначають, що додатковий час потрібен для того, щоб вирішити проблеми, які виникли з обладнанням наземної системи.
Уточнюється, що запуск в нову названу дату планується о 16:15 за київським часом. При цьому вікно для запуску повинно бути відкрито протягом двох годин.
- Раніше президент США Дональд Трамп розпорядився виділити додатково 1,6 млрд доларів на освоєння Місяця і Марса. Фінансування отримає NASA.