Про це повідомляє пресслужба місії відомства.

NASA і ULA зараз націлилися на 20 липня для запуску, в рамках місії Марс2020 року, марсоходу Perseverance на ракеті Atlas V з космодрому у Флориді, сказано в повідомленні.

У відомстві також зазначають, що додатковий час потрібен для того, щоб вирішити проблеми, які виникли з обладнанням наземної системи.

Уточнюється, що запуск в нову названу дату планується о 16:15 за київським часом. При цьому вікно для запуску повинно бути відкрито протягом двох годин.

  • Раніше президент США Дональд Трамп розпорядився виділити додатково 1,6 млрд доларів на освоєння Місяця і Марса. Фінансування отримає NASA.